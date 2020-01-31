Мишустин приехал в Нур-Султан на переговоры с руководством Казахстана

В пятницу в Алма-Ате премьер-министр РФ участвовал в заседании Евразийского межправительственного совета и выступил на международном форуме "Цифровое будущее глобальной экономики". В рамках выступления он заявил, что уже сегодня цифровизация приводит к исчезновению целых секторов экономики вместе с предприятиями и рабочими местами.