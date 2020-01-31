Мишустин приехал в Нур-Султан на переговоры с руководством Казахстана

НУР-СУЛТАН, 31 янв – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Нур-Султан, где проведет переговоры с руководством Казахстана.
У Мишустина запланированы встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Такаевым и первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
В пятницу в Алма-Ате премьер-министр РФ участвовал в заседании Евразийского межправительственного совета и выступил на международном форуме "Цифровое будущее глобальной экономики". В рамках выступления он заявил, что уже сегодня цифровизация приводит к исчезновению целых секторов экономики вместе с предприятиями и рабочими местами.
Казахстан - первое зарубежное государство, которое Мишустин посещает в качестве председателя правительства России.