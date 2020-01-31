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МЧС опровергло сообщения о взрыве в Петербурге
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РИА Новости

МЧС опровергло сообщения о взрыве в Петербурге

18:37 31.01.2020 (обновлено: 18:38 31.01.2020)
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© РИА Новости / Анатолий Медведь / Перейти в фотобанкЗнак Петербургского метрополитена
Знак Петербургского метрополитена
© РИА Новости / Анатолий Медведь
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Знак Петербургского метрополитена. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Станция метро "Владимирская" в Петербурге работает штатно, информация СМИ о якобы произошедшем вблизи станции взрыве не соответствует действительности, сообщает пресс-служба городского управления МЧС.
Данные о ЧП в районе "Владимирской" и "пострадавших" появились в ряде Telegram-каналов.
По данным МЧС и петербургского метрополитена, все работает штатно.
"Станция метро "Владимирская" работает в штатном режиме. Информация о взрыве не соответствует действительности",- говорится в сообщении пресс-службы управления МЧС.
ГУП "Петербургский метрополитен, в свою очередь, сообщил, что все станции метро в Петербурге "работают в обычном режиме и в полном объеме".
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