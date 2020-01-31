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В Раде сочли закон об отмене неприкосновенности неконституционным
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РИА Новости

В Раде сочли закон об отмене неприкосновенности неконституционным

17:35 31.01.2020 (обновлено: 17:38 31.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 31 янв - РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины просят Конституционный суд признать неконституционным закон, которым с 1 января 2020 года была отменена депутатская неприкосновенность, сообщила в пятницу пресс-служба суда.
Закон об отмене в конституции неприкосновенности депутатов вступил в силу на Украине 1 января 2020 года.
"В Конституционный суд Украины 31 января поступило конституционное представление 50 народных депутатов Украины относительно соответствия конституции Украины (конституционности) закона Украины "О внесении изменений в статью 80 конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)" от 3 сентября 2019 года", - говорится в сообщении.
Согласно тексту представления, опубликованному на сайте суда, депутаты считают закон неконституционным, так как, по их словам, парламент принял его с нарушением конституционной процедуры. По мнению депутатов, Рада нарушила во время внесения изменений в конституцию процедуру, согласно которой законопроект должен приниматься в первом и втором чтениях на разных сессиях парламента.
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Представление подписали депутаты от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Верховной раде Украины, а также несколько депутатов из других групп. Они просят КС рассмотреть их представление безотлагательно.
Парламент Украины ранее принял поправки в законодательство о порядке привлечения к уголовной ответственности, задержании, аресте и проведении следственных действий в отношении депутатов Рады. Согласно закону, вносить данные в Единый реестр досудебных расследований о совершении депутатом правонарушений имеет право только генеральный прокурор. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) призвали президента Владимира Зеленского наложить вето на этот закон.
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Согласно закону о процедуре привлечения к ответственности депутатов Рады, парламентарии не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте, а также при осуществлении депутатских полномочий, "за исключением ответственности за оскорбление или клевету".
Депутатская неприкосновенность была закреплена в конституции Украины. Внесение изменений в Основной закон требует длительной и специальной процедуры. Для этого вначале Рада направляет в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений, после этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.
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