В Раде сочли закон об отмене неприкосновенности неконституционным

КИЕВ, 31 янв - РИА Новости. Депутаты Депутаты Верховной рады Украины просят Конституционный суд признать неконституционным закон, которым с 1 января 2020 года была отменена депутатская неприкосновенность, сообщила в пятницу пресс-служба суда.

Закон об отмене в конституции неприкосновенности депутатов вступил в силу на Украине 1 января 2020 года.

"В Конституционный суд Украины 31 января поступило конституционное представление 50 народных депутатов Украины относительно соответствия конституции Украины (конституционности) закона Украины "О внесении изменений в статью 80 конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)" от 3 сентября 2019 года", - говорится в сообщении.

Согласно тексту представления, опубликованному на сайте суда, депутаты считают закон неконституционным, так как, по их словам, парламент принял его с нарушением конституционной процедуры. По мнению депутатов, Рада нарушила во время внесения изменений в конституцию процедуру, согласно которой законопроект должен приниматься в первом и втором чтениях на разных сессиях парламента.

Представление подписали депутаты от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Верховной раде Украины, а также несколько депутатов из других групп. Они просят КС рассмотреть их представление безотлагательно.

Парламент Украины ранее принял поправки в законодательство о порядке привлечения к уголовной ответственности, задержании, аресте и проведении следственных действий в отношении депутатов Рады. Согласно закону, вносить данные в Единый реестр досудебных расследований о совершении депутатом правонарушений имеет право только генеральный прокурор. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) призвали президента Владимира Зеленского наложить вето на этот закон.

Согласно закону о процедуре привлечения к ответственности депутатов Рады, парламентарии не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте, а также при осуществлении депутатских полномочий, "за исключением ответственности за оскорбление или клевету".