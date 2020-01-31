США не смогут решить вопрос Косово без России, считают в ЕС

БЕЛГРАД, 31 янв – РИА Новости. США в одиночку не могут определить статус Косово без одобрения РФ , КНР, Совбеза ООН и международного сообщества, заявил высокий представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель

Боррель в четверг посетил Приштину, где провел встречу с главой самопровозглашенной республики Косово Хашимом Тачи за закрытыми дверями, а затем встречался с представителями политических партий. В пятницу он прибыл в Белград, где провел разговор с президентом Сербии Александром Вучичем, после чего они сделали заявления для СМИ.

"Вашингтон очень силен, но они не могут предложить (самопровозглашенному) Косово место в ООН. Есть и другие страны, не только члены ЕС, но и КНР, Россия и Индия. От них также это зависит и, думаю, все понимают, что Косово должно будет получить признание Совбеза ООН и всего международного сообщества", - заявил шеф европейской дипломатии на совместной пресс-конференции.

Он также выразил надежду на скорое продолжение диалога Белграда и Приштины и веру в "европейское будущее Западных Балкан".