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США не смогут решить вопрос Косово без России, считают в ЕС
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РИА Новости

США не смогут решить вопрос Косово без России, считают в ЕС

17:06 31.01.2020 (обновлено: 19:43 31.01.2020)
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© AP Photo / Francisco SecoМинистр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
© AP Photo / Francisco Seco
БЕЛГРАД, 31 янв – РИА Новости. США в одиночку не могут определить статус Косово без одобрения РФ, КНР, Совбеза ООН и международного сообщества, заявил высокий представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.
Боррель в четверг посетил Приштину, где провел встречу с главой самопровозглашенной республики Косово Хашимом Тачи за закрытыми дверями, а затем встречался с представителями политических партий. В пятницу он прибыл в Белград, где провел разговор с президентом Сербии Александром Вучичем, после чего они сделали заявления для СМИ.
"Вашингтон очень силен, но они не могут предложить (самопровозглашенному) Косово место в ООН. Есть и другие страны, не только члены ЕС, но и КНР, Россия и Индия. От них также это зависит и, думаю, все понимают, что Косово должно будет получить признание Совбеза ООН и всего международного сообщества", - заявил шеф европейской дипломатии на совместной пресс-конференции.
Он также выразил надежду на скорое продолжение диалога Белграда и Приштины и веру в "европейское будущее Западных Балкан".
Вице-премьер Сербии и глава МИД Ивица Дачич в январе сообщил, что, по его данным, 95 государств-членов ООН не признают независимость Косово, а 93 признают и еще около пяти находятся в неопределенной позиции. Ранее официальный Белград многократно заявлял, что обязательным условием для начала переговоров с Приштиной является отмена введенных косово-албанскими властями в ноябре 2018 года пошлин в размере 100% на сербские товары.
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