В Германии подтвердили шестой случай заражения коронавирусом

"Баварское министерство здравоохранения в пятницу было проинформировано о текущем развитии событий в Баварии в связи с новым коронавирусом. Представитель ведомства сообщил в Мюнхене, что по данным Земельного ведомства здравоохранения и продуктовой безопасности в середине дня в Баварии был подтвержден новый случай коронавируса. Речь идет о ребенке мужчины из округа Траунштайн, о заражении которого стало известно вечером в четверг", - сообщается в пресс-релизе ведомства.