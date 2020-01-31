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В Германии подтвердили шестой случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Германии подтвердили шестой случай заражения коронавирусом

16:16 31.01.2020 (обновлено: 16:28 31.01.2020)
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© REUTERS / China DailyВрач в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Врач в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
© REUTERS / China Daily
БЕРЛИН, 31 янв - РИА Новости. Шестой случай заражения новым типом коронавируса подтвердили в немецкой Баварии, речь идет о ребенке одного из ранее заразившихся, сообщило баварское министерство здравоохранения.
"Баварское министерство здравоохранения в пятницу было проинформировано о текущем развитии событий в Баварии в связи с новым коронавирусом. Представитель ведомства сообщил в Мюнхене, что по данным Земельного ведомства здравоохранения и продуктовой безопасности в середине дня в Баварии был подтвержден новый случай коронавируса. Речь идет о ребенке мужчины из округа Траунштайн, о заражении которого стало известно вечером в четверг", - сообщается в пресс-релизе ведомства.
Отец ребенка - сотрудник фирмы из округа Штарнберг. Все пятеро ранее заболевших коронавирусом работали в этой фирме. Первый случай был подтвержден в понедельник, тогда речь шла о сотруднике, который участвовал 21 января в семинаре с жительницей Китая, у которой по возвращении из Германии выявили вирус.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек.
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МюнхенУханьБерлин (город)Распространение нового коронавирусаГерманияБаварияВ мире
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