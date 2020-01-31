Комитет ГД направил запрос о поставке штамма коронавируса в Россию

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья направил коллегам в КНР официальный запрос о поставке в РФ живого вируса 2019-nCoV для исследований в российских вирусологических центрах, сообщил РИА Новости член думского комитета Александр Петров.
Он пояснил, что парламентарии общаются с комитетом по здравоохранению Китая по телефону, обсуждая в том числе и проблему распространения коронавируса.
"Мы обсуждаем официальную поставку этого вируса для вирусологических центров Российской Федерации, которые могли бы изучить конкретно структуру этого вируса. Для Российской Федерации это важно. Это прописано международными соглашениями. Официально есть запрос, и им направлено. Мы ждём от Китая ответа. Я думаю, что они направят живой вирус по официальным каналам", - сказал Петров.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Жертвами коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек заболели вне Китая, почти в 20 странах. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба граждане Китая. РФ ранее ограничила пассажирские ж/д перевозки с Китаем и сохранила грузовые.
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