Эксперт прокомментировал идею увеличить штрафы за превышение скорости

Эксперт отметил, что не на всех дорогах установлены знаки ограничения скорости, поэтому многие автовладельцы, будучи законопослушными людьми, могут просто "не сориентироваться". Начинать надо как раз с ревизии и установки "обоюдной ответственности" за отсутствие дорожных знаков, подчеркнул он.