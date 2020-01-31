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Эксперт прокомментировал идею увеличить штрафы за превышение скорости
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РИА Новости

Эксперт прокомментировал идею увеличить штрафы за превышение скорости

15:30 31.01.2020 (обновлено: 17:39 31.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКомплекс автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения
Комплекс автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Изменения в КоАП по части штрафов за нарушение скоростного режима вряд ли повлияют на безопасность дорожного движения. Такое мнение в разговоре с RT выразил директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев.
Эксперт отметил, что не на всех дорогах установлены знаки ограничения скорости, поэтому многие автовладельцы, будучи законопослушными людьми, могут просто "не сориентироваться". Начинать надо как раз с ревизии и установки "обоюдной ответственности" за отсутствие дорожных знаков, подчеркнул он.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков
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В случае, если камера и знак есть, штрафовать водителя можно, однако эффект будет краткосрочным.

"Здесь проблема не только в повышении штрафов, нужна пропаганда и организация дорожного движения", — объяснил Канаев.

Ранее Минюст опубликовал проект нового Кодекса об административных нарушениях, в котором предлагается ужесточить наказание для недобросовестных водителей. Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей, за превышение более чем на 60 километров грозит штраф в пять тысяч рублей или лишение прав на срок от четырех месяцев до полугода.
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Кодекс об административных правонарушениях (КоАП)Сергей КанаевАвтоРоссия
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