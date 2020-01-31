Украинские силовики обстреляли окраины Горловки, заявили в ДНР

"В 8.28 (совпадает с мск) прямое попадание мины калибром 82 миллиметра в кровлю бывшей школы номер 75 в поселке шахты "6/7". В настоящее время в школе находится бомбоубежище", - сказал глава администрации.

Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживало около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.