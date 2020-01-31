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Украинские силовики обстреляли окраины Горловки, заявили в ДНР
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РИА Новости

Украинские силовики обстреляли окраины Горловки, заявили в ДНР

15:21 31.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВ поселке Горловка Донецкой области
В поселке Горловка Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
В поселке Горловка Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу обстреляли окраины подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, повреждено задание школы, заявил журналистам глава администрации города Иван Приходько.
"В 8.28 (совпадает с мск) прямое попадание мины калибром 82 миллиметра в кровлю бывшей школы номер 75 в поселке шахты "6/7". В настоящее время в школе находится бомбоубежище", - сказал глава администрации.
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
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Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживало около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
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Ситуация в ДНР и ЛНРИван ПриходькоДонецкая Народная РеспубликаГорловкаВ мире
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