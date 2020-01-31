В Новосибирске не нашли коронавирус у госпитализированной девочки

НОВОСИБИРСК, 31 янв – РИА Новости. Специалисты вирусологического центра "Вектор" исключили Специалисты вирусологического центра "Вектор" исключили новый коронавирус у прилетевшей в Новосибирск из Китая и госпитализированной с повышенной температурой трехлетней девочки, сообщил РИА Новости представитель областного минздрава.

"Стали известны результаты анализов. В биологических материалах девочки коронавирус не обнаружен, у нее ОРВИ", - сообщил собеседник агентства.

Как сообщалось, в четверг 30 января в ходе контроля прибывшего в новосибирский аэропорт "Толмачево" авиарейса из Саньи (остров Хайнань, Китай) была выявлена трехлетняя девочка с повышенной температурой тела – 37,7. Был проведен полный комплекс противоэпидемических мероприятий, обследование контактных лиц. Ребенка с предварительным диагнозом ОРВИ госпитализировали в инфекционную больницу №3 Новосибирска. Биоматериалы отправили на исследования в центр вирусологии и биотехнологии "Вектор".