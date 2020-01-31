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Силовики восемь раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ЛНР
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РИА Новости

Силовики восемь раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ЛНР

13:59 31.01.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
ЛУГАНСК, 31 янв - РИА Новости. Украинские силовики восемь раз за минувшую неделю обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Двадцать четвертого января в ЛНР заявили, что украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за неделю.
"В течение недели вооруженные формирования Украины восемь раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.
По его словам, в результате обстрелов повреждения получили пять домов в подконтрольных ЛНР Фрунзе и Голубовском. По данным Народной милиции ЛНР, также была повреждена линия электропередачи, в результате без электроснабжения остались около 670 абонентов в подконтрольных республике населенных пунктах Фрунзе и Петровеньки.
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