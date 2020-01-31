Силовики восемь раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ЛНР

"В течение недели вооруженные формирования Украины восемь раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.

По его словам, в результате обстрелов повреждения получили пять домов в подконтрольных ЛНР Фрунзе и Голубовском. По данным Народной милиции ЛНР, также была повреждена линия электропередачи, в результате без электроснабжения остались около 670 абонентов в подконтрольных республике населенных пунктах Фрунзе и Петровеньки.