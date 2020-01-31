В Петербурге мужчина провалился под лед

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Мужчина провалился под лед на Химической улице в Мужчина провалился под лед на Химической улице в Петербурге , он госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.

"В Красногвардейском районе на Химической улице у бизнес-центра "H2O" человек провалился под лед", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, мужчину спасли сотрудники МЧС, вытащившие его из воды при помощи веревки. Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован.