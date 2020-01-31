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В Петербурге мужчина провалился под лед
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РИА Новости

В Петербурге мужчина провалился под лед

13:51 31.01.2020 (обновлено: 14:10 31.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМЧС России
МЧС России
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Мужчина провалился под лед на Химической улице в Петербурге, он госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
"В Красногвардейском районе на Химической улице у бизнес-центра "H2O" человек провалился под лед", - сказано в сообщении.
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По данным пресс-службы, мужчину спасли сотрудники МЧС, вытащившие его из воды при помощи веревки. Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован.
"На льду находились еще двое человек, которые до прибытия спасателей пытались спасти мужчину, с ними все хорошо", - отмечается в сообщении.
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