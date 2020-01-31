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Пресс-конференция об адаптации регионов к изменениям климата
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РИА Новости

Пресс-конференция об адаптации регионов к изменениям климата

10:57 31.01.2020 (обновлено: 11:01 31.01.2020)
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6 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет мультимедийная пресс-конференция специального представителя Президента Российской Федерации по вопросам климата Руслана ЭДЕЛЬГЕРИЕВА, посвященная проблеме глобальных климатических изменений.
15 лет назад, 16 февраля 2005 года, вступил в силу Киотский протокол. Какие задачи решил этот международный договор? Для чего потребовалось заключить Парижское соглашение по климату? Почему необходима разработка планов адаптации регионов к климатическим изменениям?

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ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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