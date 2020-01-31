Мишустин предложил создать в ЕАЭС центр компетенций в сфере технологий

"Для стимулирования цифрового развития мы должны провести инвентаризацию всех наших технологических ресурсов и возможностей, открыть совместный центр компетенций в области технологий. Ведь у нас до сих пор в ЕврАзЭС нет ни своего программного обеспечения, ни своих процессоров, ни своей собственной системы цифровой безопасности", - заявил Мишустин.