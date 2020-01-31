Мишустин предложил создать в ЕАЭС центр компетенций в сфере технологий

АЛМА-АТА, 31 янв - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин предложил создать в рамках Евразийского экономического союза совместный центр компетенций в области технологий, подчеркнув, что в объединении до сих пор нет ни своего ПО, ни собственной системы цифровой безопасности.
Выступая в пятницу на пленарной сессии форума "Цифровое будущее глобальной экономики" в Алма-Ате, российский премьер назвал ряд приоритетных направлений развития интеграции в цифровой сфере.
"Для стимулирования цифрового развития мы должны провести инвентаризацию всех наших технологических ресурсов и возможностей, открыть совместный центр компетенций в области технологий. Ведь у нас до сих пор в ЕврАзЭС нет ни своего программного обеспечения, ни своих процессоров, ни своей собственной системы цифровой безопасности", - заявил Мишустин.
Премьер РФ подчеркнул, что странам ЕАЭС необходимо формировать условия, которые бы позволили талантам создавать и развивать цифровые стартапы на территории союза.
"Сегодня на выставке мы знакомились с совершенно замечательными стартапами и идеями", - добавил он.
Перед началом форума глава российского кабмина вместе с коллегами по ЕАЭС осмотрел выставку IT-решений, на которой казахстанские стартап-проекты презентовали свои инновационные продукты.