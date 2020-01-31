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2020-01-31T00:28+0300
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Минобороны рассекретило документы по Ялтинской конференции
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РИА Новости

Минобороны рассекретило документы по Ялтинской конференции

00:28 31.01.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, президент США Франклин Делано Рузвельт и маршал СССР Иосиф Сталин перед началом одного из заседаний Ялтинской конференции
Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, президент США Франклин Делано Рузвельт и маршал СССР Иосиф Сталин перед началом одного из заседаний Ялтинской конференции
© РИА Новости
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Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, президент США Франклин Делано Рузвельт и маршал СССР Иосиф Сталин перед началом одного из заседаний Ялтинской конференции . Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Министерство обороны России открыло на своем сайте новый раздел, посвященный 75-летию Ялтинской конференции лидеров трех стран антигитлеровской коалиции. Ее результаты имели ключевое значение для формирования новой послевоенной архитектуры мировой безопасности, в частности для создания ООН.
Конференция прошла в Ялте 4-11 февраля 1945 года.
Новый раздел, основанный на уникальных рассекреченных документах из фондов центрального архива военного ведомства, стал продолжением деятельности Минобороны, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.
Обнародованные документы рассказывают, как силы советского Черноморского флота вели кропотливую и всестороннюю подготовку к проведению Ялтинской конференции.
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"Организация обеспечения безопасности исторической встречи лидеров стран-союзников во время войны, на территории, где еще совсем недавно шли кровопролитные бои, требовала серьезнейших подготовительных работ не только по восстановлению городского ландшафта и инфраструктуры", - поясняет Минобороны.
"Множество людей, штабов, спецподразделений различных видов и родов войск были задействованы для налаживания надежной связи, разминирования морской прибрежной полосы и береговой линии, защиты неба, земли и моря близ Ялты, организации торжеств в честь прибытия высокопоставленных гостей", - говорится в сообщении.
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Значительная часть документов рассказывает о том, как обеспечивали защиту Ялты от возможных попыток нападения противника. Эта работа шла совместно с военными США и Великобритании.
В новом разделе представлены и уникальные, ранее не публиковавшиеся фотоснимки с мероприятий, проводившихся в период конференции. "Посещение Уинстоном Черчиллем Сапун-горы, экскурсия американских моряков на смотровую площадку, совместные застолья англичан и американцев с героями-черноморцами. Из представленных фотоснимков наглядно видно, каким оставили после себя город-курорт немецко-фашистские оккупанты", - сообщает Минобороны.
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Великая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Франклин РузвельтИосиф Сталин (Джугашвили)ЯлтаВеликобританияООНУинстон ЧерчилльРоссияСССРСШАОбщество
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