Минобороны рассекретило документы по Ялтинской конференции

Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, президент США Франклин Делано Рузвельт и маршал СССР Иосиф Сталин перед началом одного из заседаний Ялтинской конференции . Архивное фото

Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, президент США Франклин Делано Рузвельт и маршал СССР Иосиф Сталин перед началом одного из заседаний Ялтинской конференции

Конференция прошла в Ялте 4-11 февраля 1945 года.

Новый раздел, основанный на уникальных рассекреченных документах из фондов центрального архива военного ведомства, стал продолжением деятельности Минобороны, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.

Обнародованные документы рассказывают, как силы советского Черноморского флота вели кропотливую и всестороннюю подготовку к проведению Ялтинской конференции.

"Организация обеспечения безопасности исторической встречи лидеров стран-союзников во время войны, на территории, где еще совсем недавно шли кровопролитные бои, требовала серьезнейших подготовительных работ не только по восстановлению городского ландшафта и инфраструктуры", - поясняет Минобороны.

"Множество людей, штабов, спецподразделений различных видов и родов войск были задействованы для налаживания надежной связи, разминирования морской прибрежной полосы и береговой линии, защиты неба, земли и моря близ Ялты, организации торжеств в честь прибытия высокопоставленных гостей", - говорится в сообщении.

Значительная часть документов рассказывает о том, как обеспечивали защиту Ялты от возможных попыток нападения противника. Эта работа шла совместно с военными США и Великобритании.