Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-01-31T04:16+0300
https://ria.ru/20200131/1564053495.html
В Великобритании спасли слишком толстую для полетов сову
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564051611_0:0:1200:676_1036x0_80_0_0_3d4518c7ff1fc2601777f0678971b560.jpg
РИА Новости

В Великобритании спасли слишком толстую для полетов сову

04:16 31.01.2020
327
© Фото : Suffolk Owl Sanctuary Сова с ожирением в заповеднике "Суффолкская сова"
Сова с ожирением в заповеднике Суффолкская сова
© Фото : Suffolk Owl Sanctuary
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Британские спасатели животных обнаружили в канаве раненую сову, которой мешал взлететь лишний вес, сообщает Upi.
В заповеднике Suffolk Owl рассказали, что при виде спасателей она даже не шевельнулась. Ветеринары осмотрели птицу и не обнаружили никаких ранений, зато после взвешивания диагностировали ожирение. Самка совы, которую прозвали Пухликом, весила 245 граммов – это на треть больше нормы для ее вида.
Сначала сотрудники заповедника предположили, что Пухлик жила в неволе и растолстела от неправильной диеты. Но, понаблюдав за ее гастрономическими предпочтениями, поняли, что лишний вес – результат естественного ожирения. Птица ела слишком много мышей, так как в районе ее обитания зафиксирована высокая популяция полевок.
Толстушку посадили на двухнедельную диету, в ходе которой она потеряла около 45 грамм. Теперь она сможет взлететь и вскоре ее отпустят на волю.
Двухэтажный автобус Leyland Titan 1964 года
29 ноября 2019, 03:37Туризм
В Британии туристы могут пожить в двухэтажном автобусе 60-х годов
300000
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмВеликобритания
Рекомендуем
Туристы в номере отеля
Отель в Канаде предлагает парам бесплатное проживание с одним условием
Пассажирский самолет в небе
Пакистан приостановил прямые рейсы в Китай
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
Россия хочет получить новое торговое соглашение с Британией
Цех розлива водки
Нарколог Минздрава рассказал о причинах популярности водки
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
МИД предупредил россиян о протестах в Лондоне из-за Brexit
Торговое судно SS Cotopaxi
В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль
Депрессия
Российские туристы рассказали, как борются с хандрой
Госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Боготу Колумбия
Помпео в Киеве возложит венок к памятнику погибшим на Донбассе
Московский Кремль
FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций
Девушки в медицинских масках
Депутат Госдумы просит ФАС проверить обоснованность подорожания масок
Постельный клоп
В Роспотребнадзоре предупредили о тропических резистентных клопах
Пациент в больнице
В Чехии 12 человек умерли от гриппа
Председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
В ФЗНЦ надеются, что Саррадж отпустит удерживаемых в Триполи россиян
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро: президент Колумбии препятствует восстановлению дипотношений
Баннер в информационном агентстве Sputnik Эстония в Таллине
Москалькова надеется на реакцию СЕ на ситуацию со Sputnik Эстония
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09В Китае число жертв коронавируса увеличилось до 259 человек
03:09Россиянам рассказали, как правильно спать
03:02РИА Новости стало лидером по цитируемости в СМИ по версии "Медиалогии"
03:01Пушков оценил шансы Польши получить репарации от России
02:51Помпео выразил удовлетворение тем, как договорились Британия и ЕС
02:40Источник сообщил предварительную дату запуска спутника "Меридиан-М"
02:39В Евросоюзе заявили о желании партнерства с Лондоном
02:31В Евросоюзе прокомментировали Brexit
02:23Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 249 человек
02:19Пентагон обязался применять только саморазрушающиеся мины
02:06Британия спустя три с половиной года после референдума вышла из ЕС
01:55Сенат заблокировал вызов свидетелей в рамках импичмента Трампу
01:49В США зарегистрировали седьмой случай заражения коронавирусом
01:45Карантин летящего на МКС экипажа могут продлить из-за коронавируса
01:44В Совфеде оценили решение Аксенова после скандала с блокадниками
01:39Моралес заявил о задержании его помощницы
01:33В Испании подтвердили первый случай коронавируса
01:30Белоруссия опубликовала тарифы на прокачку нефти по своей территории
01:26Джонсон за час до Brexit обозначил свои политические приоритеты
01:20В Палестине более 110 человек пострадали в столкновениях с военными
Лента новостейМолния