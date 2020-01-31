В Великобритании спасли слишком толстую для полетов сову

МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Британские спасатели животных обнаружили в канаве раненую сову, которой мешал взлететь лишний вес, Британские спасатели животных обнаружили в канаве раненую сову, которой мешал взлететь лишний вес, сообщает Upi.

В заповеднике Suffolk Owl рассказали, что при виде спасателей она даже не шевельнулась. Ветеринары осмотрели птицу и не обнаружили никаких ранений, зато после взвешивания диагностировали ожирение. Самка совы, которую прозвали Пухликом, весила 245 граммов – это на треть больше нормы для ее вида.

Сначала сотрудники заповедника предположили, что Пухлик жила в неволе и растолстела от неправильной диеты. Но, понаблюдав за ее гастрономическими предпочтениями, поняли, что лишний вес – результат естественного ожирения. Птица ела слишком много мышей, так как в районе ее обитания зафиксирована высокая популяция полевок.