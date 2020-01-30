Власти Ярославля прокомментировали травмирование ребенка в детсаду

"Вчера во время утренней прогулки в одном из детских садов Дзержинского района ребенок поскользнулся и упал. Получил травму. Все действия работников садика были правильные и слаженные: вовремя вызвали скорую помощь, вызвали родителей, оказали первую медицинскую помощь. Ребенок был госпитализирован", - прокомментировала Новик.

"Сегодня ребенок находится в больнице, чувствует себя хорошо. Его уже навещал заведующий детским садом. Расследование несчастного случая идет. По результатам расследования будет вынесена оценка как департаментом образования, так и правоохранительными органами", - подчеркнула заммэра.