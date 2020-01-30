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Власти Ярославля прокомментировали травмирование ребенка в детсаду
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РИА Новости

Власти Ярославля прокомментировали травмирование ребенка в детсаду

16:26 30.01.2020 (обновлено: 16:28 30.01.2020)
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© Fotolia / dmitrimarutaДетский сад
Детский сад
© Fotolia / dmitrimaruta
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Работники детского сада в Ярославле, где ребенок на прогулке упал и получил травму головы, действовали после случившегося правильно и слаженно, сообщила журналистам в четверг заммэра города Елена Новик.
Информация об инциденте появилась вечером в среду в одной из городских групп во "ВКонтакте". По данным автора сообщения, на прогулке в детском саду шестилетний мальчик ударился об лед и получил черепно-мозговую травму. Ребенка увезли на "скорой". Следственное управление СК России по региону начало проверку по сообщениям в СМИ.
"Вчера во время утренней прогулки в одном из детских садов Дзержинского района ребенок поскользнулся и упал. Получил травму. Все действия работников садика были правильные и слаженные: вовремя вызвали скорую помощь, вызвали родителей, оказали первую медицинскую помощь. Ребенок был госпитализирован", - прокомментировала Новик.
Она подтвердила, что мальчику диагностировали черепно-мозговую травму.
"Сегодня ребенок находится в больнице, чувствует себя хорошо. Его уже навещал заведующий детским садом. Расследование несчастного случая идет. По результатам расследования будет вынесена оценка как департаментом образования, так и правоохранительными органами", - подчеркнула заммэра.
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