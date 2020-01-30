В Красноярске начали проверку по делу о съемках детского порно

КРАСНОЯРСК, 30 янв - РИА Новости. Прокуратура проверит работу реабилитационного центра "Енисей" в Красноярске, один из руководителей которого обвиняется по делу об изготовлении порнопродукции с участием несовершеннолетних, сообщает прокуратура региона.
Ранее ГСУСК Красноярского края сообщило, что в Красноярске арестованы двое подозреваемых в изготовлении порнографических видеоматериалов с участием несовершеннолетних, съемки проходили в квартире и коттедже в Центральном районе города. В настоящее время устанавливают количество потерпевших по данному уголовному делу, известно, что возраст девушек - от 15 до 18 лет.
В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
"По указанию прокурора Красноярского края организована проверка законности деятельности реабилитационного центра "Енисей", один из руководителей которого подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
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