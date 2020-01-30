Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-30T13:54+0300
https://ria.ru/20200130/1564058653.html
В Красноярске начали проверку по делу о съемках детского порно
https://cdn24.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:472:1500:1316_1036x0_80_0_0_7bd2dc16d8472bc6ee220cfe25555c3f.jpg
РИА Новости

В Красноярске начали проверку по делу о съемках детского порно

13:54 30.01.2020
581
© РИА НовостиМашина прокуратуры
Машина прокуратуры
© РИА Новости
Машина прокуратуры. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 30 янв - РИА Новости. Прокуратура проверит работу реабилитационного центра "Енисей" в Красноярске, один из руководителей которого обвиняется по делу об изготовлении порнопродукции с участием несовершеннолетних, сообщает прокуратура региона.
Ранее ГСУСК Красноярского края сообщило, что в Красноярске арестованы двое подозреваемых в изготовлении порнографических видеоматериалов с участием несовершеннолетних, съемки проходили в квартире и коттедже в Центральном районе города. В настоящее время устанавливают количество потерпевших по данному уголовному делу, известно, что возраст девушек - от 15 до 18 лет.
МВД опубликовало видео ареста организаторов порностудии в Красноярске
24 января, 17:32
МВД опубликовало видео ареста организаторов порностудии в Красноярске
В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
"По указанию прокурора Красноярского края организована проверка законности деятельности реабилитационного центра "Енисей", один из руководителей которого подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
Машина Следственного комитета Российской Федерации
18 сентября 2019, 11:26
В Удмуртии представлявшийся девушкой-моделью мужчина развратил 19 девочек
524163
Обсудить 0
Красноярский крайКрасноярскПроисшествия
Рекомендуем
Стиральная машина
СМИ раскрыли детали трагедии с "постиранным" на Урале младенцем
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
В Хакасии вынесли приговор супругам, которые сожгли внука в печи
Пропавшая Ксения Литвинова
СМИ: жительница Туапсе пропала после поездки на BlaBlaCar
Бывший сотрудник полиции Денис Коновалов в Басманном суде
Суд арестовал второго обвиняемого по делу Голунова
Новый детский сад
Костромские власти проверят инцидент с нянечкой, обзывавшей детей
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Во Владивостоке проверят видео нападения мужчины на женщину с собаками
Американская актриса, комедиантка и телеведущая Эллен ДеДженерес
Украинцев возмутил пост американской телеведущей о россиянах и гопаке
Мишустин распорядился о закрытии границы России на Дальнем Востоке
Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке
Памятник архитектуры Ласточкино гнездо
Группа французов попросила власти Крыма помочь переехать на полуостров
Девушка за рулем автомобиля
ЕР хочет ввести нормы содержания активных веществ в организме водителя
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Карачаево-Черкесии проверяют данные о насилии над детьми в детсаду
Встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Наамой Иссахар
Нетаньяху встретился с помилованной Иссахар и ее матерью
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
Источник рассказал о беседе Путина и Нетаньяху по "сделке века"
Медицинские работники измеряет температуру тела мужчины в зале вылета аэропорта в китайском городе Чанша
Ученые выяснили, кто попадает в группу риска нового коронавируса
Пшеничное поле в начале зимы
В Минсельхозе рассказали о состоянии озимых
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32Британский кабмин отметит Brexit в первом поддержавшем его городе
02:30СМИ: в Китае число жертв нового коронавируса выросло до 213 человек
02:12Постпред КНР при ООН рассказал о количестве спасенных от коронавируса
02:05СМИ: число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 204 человек
02:02Авиакомпания Turkish Airlines приостанавливает полеты в Китай
01:59Назван простой способ избежать рака легких
01:52В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой
01:44Депздрав рассказал о проверке китайских туристов в Москве
01:40В Сети появилось видео вывоза в капсуле вернувшегося из Китая туляка
01:39В Германии подтвердили пятый случай заражения новым коронавирусом
01:36Поседевший Сталлоне удивил поклонников
01:27Трамп: США держат под контролем ситуацию с коронавирусом в стране
01:23В Италии двое китайских туристов с коронавирусом находятся в изоляции
01:08Депздрав опроверг данные о заболевании коронавирусом в Москве
01:03Блокадница Ленинграда оценила скандал с подаренным "хлебом" в Керчи
01:02Оливер Стоун предсказал США "возмездие за зло"
01:00Из сектора Газа по Израилю были выпущены три ракеты
00:55Италия останавливает авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
00:52Московская больница не комментирует сообщения о якобы первом заражении
00:47В Италии подтвердили два первых случая заражения коронавирусом
Лента новостейМолния