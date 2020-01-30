В Красноярске начали проверку по делу о съемках детского порно

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.