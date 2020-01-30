Район Хандарат на окраине Алеппо: боевиков выгнали, но мир не наступил

АЛЕППО, 30 янв - РИА Новости. Район Хандарат на окраине Район Хандарат на окраине Алеппо - место компактного проживания палестинских беженцев. После того, как несколько лет назад район освободили от боевиков, сюда вернулась относительно мирная жизнь. Но мир еще очень хрупкий - всего в двух километрах отсюда проходит линия фронта, в Хандарат время от времени попадают снаряды боевиков, и местные жители опасаются, что война может вернуться сюда в любой момент.

Серый дым на окраине. Только что среди домов упала мина. Люди в поселке Хандарат говорят, что в том квартале почти никто не живет. Его постоянно обстреливают боевики.

"У меня погибли двое детей. Боевики покоя нам не дают. У нас ни дверей, ни крыши над головой. Все разрушили их снаряды. Половина дома разрушена. Дети замерзают ночью. Как жить?" – сказала журналистам местная жительница Анина Масуф.

Целых домов в поселке мало, большинство разрушено артиллерий террористов. Поэтому под одной крышей живут по несколько семей.

Хандарат стал известен миру после того, как его захватили боевики. Прямо на улице они казнили палестинского подростка, 12-летнего Абдаллу Иссу. Его жестокая казнь была снята на мобильный телефон, и боевики не постеснялись выложить ее в интернет. Местные жители рассказывают, что таких показательных расправ, когда боевики убивали детей и бросали тела на перекрестках, были десятки.

"Боевики на моих глазах зарезали молодого пленного солдата. Они взорвали нашу больницу. Я видела, как их снайпер убил двоих моих соседей. Я это не забуду никогда", - говорит еще одна местная жительница Милад Рахме.

Местные жители с ужасом вспоминают то время - есть было нечего, на улицах бесчинствовали боевики. Как говорит Анина Масуф, ее годовалая дочка похудела до того, что весила всего 5 килограммов.

Террористов из района выгнали еще в 2016 году. Но они ушли недалеко – засели буквально в двух-трех километрах от Хандарата. И, как говорят местные ополченцы, в любой момент могут пойти в наступление.

"Этот поселок боевики и сейчас хотят вернуть. Он для них стратегически важный. Больше всего мы опасаемся, что они будут прорываться на джихад-мобилях, как делали раньше", - говорит боец палестинского ополчения "Лива аль Кудс" Ахмат Маджиб.

По его словам, в боях за эти районы бригада "Лива аль Кудс" потеряла 4 тысячи человек.

В районах, которые остаются под контролем боевиков, ситуация все еще нестабильная. По заявлению руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Юрия Боренкова, на территории Идлибской зоны деэскалации за прошедшие сутки зафиксировано 47 нарушений режима прекращения боевых действий со стороны вооруженных группировок.

Всего с 9 января в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований и боестолкновений с боевиками погибли 211 сирийских военнослужащих, свыше 300 получили ранения. Жертвы среди мирного населения подконтрольных правительству районов вследствие обстрелов со стороны боевиков за тот же период составили 121 человека погибшим и 254 ранеными.

Боренков особо отметил, что жители подконтрольных бандформированиям районов пытались не допустить эскалации обстановки со стороны террористов. Российский Центр по примирению враждующих сторон зафиксировал многочисленные демонстрации протеста гражданского населения против диктатуры группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"*. Они жестоко подавлялись боевиками.

Для выхода гражданского населения с подконтрольных бандформированиям территорий в круглосуточном режиме функционируют три гуманитарных коридора с пунктами пропуска в районе населенных пунктов Эль-Хадер провинции Алеппо, Абу-эд-Духур провинции Идлиб и Хабит провинции Хама. Население зоны деэскалации было заблаговременно оповещено о порядке перехода через развернутые пункты пропуска посредством распространения листовок, рассылки смс, а также регулярными тематическими информационными сообщениями сирийских телеканалов и радиостанций.

С 13 по 16 января по предоставленным гуманитарным коридорам Идлибскую зону деэскалации покинули 1490 человек. Затем в связи с регулярными обстрелами пунктов пропуска боевиками, а также угрозами физической расправы с их стороны выход гражданского населения прекратился. Всего с 2018 года из зоны деэскалации на освобожденную территорию САР вышли 46 188 человек.

К сегодняшнему дню под контроль правительственных войск в освобожденных районах Идлибской зоны деэскалации перешли 27 населенных пунктов, в которых также делается все возможное для скорейшего возвращения простых людей к нормальной жизни. Для обеспечения законности и правопорядка, сохранения в неприкосновенности имущества и собственности граждан сирийскими властями организовано патрулирование подразделениями правоохранительных органов.

По имеющимся данным, сюда готовы вернуться от 30 до 50 тысяч внутренне перемещенных лиц, бежавших ранее от произвола террористов. Еще около 80 тысяч человек намерены вернуться в районы, освобожденные от боевиков летом прошлого года, по мере восстановления там инфраструктуры, необходимой для нормальной жизнедеятельности населения.