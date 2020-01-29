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"Синергию" оштрафовали за незаконный сбор личных данных
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РИА Новости

"Синергию" оштрафовали за незаконный сбор личных данных

20:03 29.01.2020
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© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
© РИА Новости / Томас Тхайцук
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Университет "Синергия" привлечен к административной ответственности за нарушение законодательства в сфере персональных данных, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
В пресс-службе рассказали, что в отношении университета было составлено пять протоколов об административном правонарушении на основании собранной Роскомнадзором информации и заявлений учащихся гимназии №2 Красногорска. К заявлениям были приложены документы, подтверждающие нарушения законодательства о персональных данных.
В среду состоялось рассмотрение дела по факту неправомерного сбора университетом "Синергия" биометрических персональных данных несовершеннолетних.
"По результатам рассмотрения дела судом университет был признан виновным в совершении административного правонарушения. Организации назначено наказание в виде штрафа на общую сумму 150 тысяч рублей", - сообщается в пресс-релизе.
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РоскомнадзорСинергияКрасногорскПроисшествия
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