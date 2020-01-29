В СБ ООН заявили, что запроса на обсуждение "сделки века" не поступало

ООН, 29 янв - РИА Новости. Запросов на обсуждение "сделки века" в Совете Безопасности пока не поступало, заявил журналистам председательствующий в СБ ООН постпред Вьетнама Данг Дин Куи.
"Мы не получали каких-либо запросов (на проведение обсуждения в Совбезе - ред.) от кого бы то ни было", - сказал Данг Дин Куи.
Вчера, 18:12Генсек ОИС прокомментировал "сделку века" Трампа
Президент США Дональд Трамп объявил во вторник об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города. Одновременно план предлагает инвестиции в 50 миллиардов долларов для нового палестинского государства. Предполагается, что переговоры по заключению окончательного соглашения должны пройти в течение четырех лет.
Глава ПНА Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
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