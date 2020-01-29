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Кравчук объяснился за слова о "встрече" Гитлера и Сталина
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РИА Новости

Кравчук объяснился за слова о "встрече" Гитлера и Сталина

16:12 29.01.2020 (обновлено: 18:33 29.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Леонид Кравчук
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил в эфире радио "Комсомольская правда" свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове.
Он рассказал, что читал об этом в средствах массовой информации. Кравчук подчеркнул, что лично не видел архивного документа, который бы мог подтвердить факт встречи.
Леонид Кравчук принимает присягу в Украинском парламенте после избрания его президентом Украины
13:18Сказано в эфире
"В поисках хозяина". Политик о "данных" Кравчука про Гитлера и СталинаПервый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Гитлер и Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны. В эфире радио Sputnik политолог Семен Уралов прокомментировал это заявление.
"Вот и все, что я знаю. Я не занимался глубоко этим вопросом, не изучал его, я передал то, что пишет пресса", — пояснил первый президент Украины.
При этом он заявил, что не ручается за достоверность напечатанной в СМИ информации.

"Залихватские утверждения"

Доктор исторических наук Наталия Нарочницкая прокомментировала слова Кравчука. По ее мнению, такие заявления может делать только маргинал, который хочет напоминать о своем существовании.
Она отметила, что встреча Сталина и Гитлера в Польше "была абсолютно невозможна" с точки зрения исторической логики.
Леонид Кравчук
10:32
В РВИО слова Кравчука о "встрече" Сталина и Гитлера назвали бредом
"Сталин по своей стране-то редко ездил. И чтобы он поехал во враждебную Польшу?" – напомнила Нарочницкая в разговоре с РИА Новости.
Специалист выразила сожаление, что Кравчук позволяет себе делать такие недостойные залихватские утверждения.

"Популярный миф"

Слова первого президента Украины также раскритиковал в комментарии ФАН журналист и историк Армен Гаспарян.
"Впервые это утверждение прозвучало в эпоху "перестройки" в 1988 году. Разумеется, по реалиям того времени никакие документы не представлялись, а просто гражданам страны сказали – верьте и в это тоже", – заметил он.
Телеведущая Ольга Скабеева
09:25
Скабеева оценила слова Кравчука о "встрече" Сталина и Гитлера
Гаспарян отметил, что за прошедшее время ни одного заслуживающего доверия источника, который мог бы подтвердить факт подобной встречи, не обнаружил.
Он добавил, что этот "миф отличнейшим образом живет, гуляет, и теперь он был артикулирован первым президентом Украины господином Кравчуком".
Попаданец
18:29
Попаданец
7031223431
Обсудить 14
Леонид КравчукРоссияУкраина
Популярные комментарии
"Главное - прокукарекать, а там хоть не рассветай" То американские войска Аушвиц освободили, то Сталин и Гитлером во Львове встречались.. Господи, вразуми несчастных!
29 января, 17:41
Malina
5100000
Кравчук решил подыграть "хозяевам".Но как был селюком, так им и остался.
29 января, 17:40
elya.velichutina
4600000
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