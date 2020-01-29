Кравчук объяснился за слова о "встрече" Гитлера и Сталина

Он рассказал, что читал об этом в средствах массовой информации. Кравчук подчеркнул, что лично не видел архивного документа, который бы мог подтвердить факт встречи.

"Вот и все, что я знаю. Я не занимался глубоко этим вопросом, не изучал его, я передал то, что пишет пресса", — пояснил первый президент Украины.

При этом он заявил, что не ручается за достоверность напечатанной в СМИ информации.

"Залихватские утверждения"

Доктор исторических наук Наталия Нарочницкая прокомментировала слова Кравчука. По ее мнению, такие заявления может делать только маргинал, который хочет напоминать о своем существовании.

Она отметила, что встреча Сталина и Гитлера в Польше "была абсолютно невозможна" с точки зрения исторической логики.

"Сталин по своей стране-то редко ездил. И чтобы он поехал во враждебную Польшу?" – напомнила Нарочницкая в разговоре с РИА Новости.

Специалист выразила сожаление, что Кравчук позволяет себе делать такие недостойные залихватские утверждения.

"Популярный миф"

Слова первого президента Украины также раскритиковал в комментарии ФАН журналист и историк Армен Гаспарян.

"Впервые это утверждение прозвучало в эпоху "перестройки" в 1988 году. Разумеется, по реалиям того времени никакие документы не представлялись, а просто гражданам страны сказали – верьте и в это тоже", – заметил он.

Гаспарян отметил, что за прошедшее время ни одного заслуживающего доверия источника, который мог бы подтвердить факт подобной встречи, не обнаружил.