Кравчук объяснился за слова о "встрече" Гитлера и Сталина

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил в эфире радио "Комсомольская правда" свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове.
Он рассказал, что читал об этом в средствах массовой информации. Кравчук подчеркнул, что лично не видел архивного документа, который бы мог подтвердить факт встречи.
"Вот и все, что я знаю. Я не занимался глубоко этим вопросом, не изучал его, я передал то, что пишет пресса", — пояснил первый президент Украины.
При этом он заявил, что не ручается за достоверность напечатанной в СМИ информации.
"Залихватские утверждения"
Доктор исторических наук Наталия Нарочницкая прокомментировала слова Кравчука. По ее мнению, такие заявления может делать только маргинал, который хочет напоминать о своем существовании.
Она отметила, что встреча Сталина и Гитлера в Польше "была абсолютно невозможна" с точки зрения исторической логики.
"Сталин по своей стране-то редко ездил. И чтобы он поехал во враждебную Польшу?" – напомнила Нарочницкая в разговоре с РИА Новости.
Специалист выразила сожаление, что Кравчук позволяет себе делать такие недостойные залихватские утверждения.
"Популярный миф"
Слова первого президента Украины также раскритиковал в комментарии ФАН журналист и историк Армен Гаспарян.
"Впервые это утверждение прозвучало в эпоху "перестройки" в 1988 году. Разумеется, по реалиям того времени никакие документы не представлялись, а просто гражданам страны сказали – верьте и в это тоже", – заметил он.
Гаспарян отметил, что за прошедшее время ни одного заслуживающего доверия источника, который мог бы подтвердить факт подобной встречи, не обнаружил.
Он добавил, что этот "миф отличнейшим образом живет, гуляет, и теперь он был артикулирован первым президентом Украины господином Кравчуком".
18:29Попаданец