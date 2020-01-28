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В МИД Ирана заявили о готовности противодействовать "сделке века"
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РИА Новости

В МИД Ирана заявили о готовности противодействовать "сделке века"

22:42 28.01.2020 (обновлено: 01:11 29.01.2020)
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© Leah MillisПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Белом доме в Вашингтоне. 25 марта 2019
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Белом доме в Вашингтоне. 25 марта 2019
© Leah Millis
ТЕГЕРАН, 28 янв – РИА Новости. Американская "сделка века" по палестино-израильскому урегулированию обречена на провал, Тегеран готов противодействовать ей, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
"Сделка века" - план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. В частности, план предусматривает создание государства Палестина. При этом подконтрольная палестинцам территория будет увеличена в два раза по сравнению с тем, что они контролируют сейчас. Предполагается, что переговоры по заключению окончательного соглашения должны пройти в течение четырех лет.
"Подобного рода злобные проекты обречены на провал", - сказал Мусави.
По его словам, Иран готов сотрудничать и противодействовать "заговору, который кроется за сделкой века против исламского мира", несмотря на наличие противоречий с другими странами региона.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
Вчера, 22:05
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеАббас МусавиМИД ИранаТегеран (город)ПалестинаИранСШАВ мире
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