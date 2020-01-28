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Трамп пообещал палестинцам помочь создать государство
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РИА Новости

Трамп пообещал палестинцам помочь создать государство

21:10 28.01.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что написал письмо палестинскому президенту Махмуду Аббасу, в котором он изложил предложение по израильско-палестинскому урегулированию – так называемой "сделке века".
Этот план содержит предложения, где США предлагают этапы по созданию независимого палестинского государства, если его руководство выберет путь мира, добавил американский лидер.
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"Я отправил сегодня письмо президенту Аббасу. Я объяснил ему, что территории, выделенные для его нового государства, будут открыты и останутся нетронутыми на четырехлетний период. И, что еще очень важно, мое видение предполагает, что палестинцам дается время, необходимое для того, чтобы подняться и решить проблемы, связанные с созданием ими государства", - сказал он, выступая на совместной конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
По словам Трампа, "за это время палестинцы смогут изучить сделку, провести переговоры с Израилем, обеспечить критерии государственности и стать по-настоящему независимыми".
"Президент Аббас, я хочу, чтобы ты знал, что если ты выберешь путь мира, Америка и другие государства, мы будем там, с тобой, чтобы помочь тебе в разных сферах, мы будем помогать твоему каждому шагу, мы будет там, чтобы помочь тебе", - подчеркнул он.
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Дональд ТрампПалестинаМахмуд АббасБиньямин НетаньяхуАмерикаСШАИзраильВ мире
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