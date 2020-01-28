Страховщиков ОМС лишили права на 10% сэкономленных за год средств

Разработчики ранее поясняли, что действующим законодательством предусмотрена возможность получения страховыми медицинскими организациями дополнительного дохода в размере 10% средств, образовавшихся в результате экономии рассчитанного годового объема средств, который определяется, исходя из количества застрахованных лиц.

Отмечалось, что страховые медицинские организации не оказывают значительного влияния на размер экономии целевых средств, соответственно, это не является их заслугой, а установление возможности получения ими дополнительного дохода в размере 10% средств, образовавшихся в результате такой экономии, представляется необоснованным.