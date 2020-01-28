Страховщиков ОМС лишили права на 10% сэкономленных за год средств

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, исключающий возможность получения медицинскими страховыми организациями 10% от сэкономленных за год средств страхователей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Разработчики ранее поясняли, что действующим законодательством предусмотрена возможность получения страховыми медицинскими организациями дополнительного дохода в размере 10% средств, образовавшихся в результате экономии рассчитанного годового объема средств, который определяется, исходя из количества застрахованных лиц.
Закон признает утратившим силу данное положение.
Отмечалось, что страховые медицинские организации не оказывают значительного влияния на размер экономии целевых средств, соответственно, это не является их заслугой, а установление возможности получения ими дополнительного дохода в размере 10% средств, образовавшихся в результате такой экономии, представляется необоснованным.