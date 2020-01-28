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Страховщиков ОМС лишили права на 10% сэкономленных за год средств
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РИА Новости

Страховщиков ОМС лишили права на 10% сэкономленных за год средств

16:09 28.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, исключающий возможность получения медицинскими страховыми организациями 10% от сэкономленных за год средств страхователей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Разработчики ранее поясняли, что действующим законодательством предусмотрена возможность получения страховыми медицинскими организациями дополнительного дохода в размере 10% средств, образовавшихся в результате экономии рассчитанного годового объема средств, который определяется, исходя из количества застрахованных лиц.
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Закон признает утратившим силу данное положение.
Отмечалось, что страховые медицинские организации не оказывают значительного влияния на размер экономии целевых средств, соответственно, это не является их заслугой, а установление возможности получения ими дополнительного дохода в размере 10% средств, образовавшихся в результате такой экономии, представляется необоснованным.
Полис ОМС
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