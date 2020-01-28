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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-01-28T10:55+0300
https://ria.ru/20200128/1563956215.html
Гала-концерт в честь Нового года в Китае посмотрели 1,2 млрд человек
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РИА Новости

Гала-концерт в честь Нового года в Китае посмотрели 1,2 млрд человек

10:54 28.01.2020 (обновлено: 10:55 28.01.2020)
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© Фото : Медиакорпорация Китая"Новогодний гала-концерт 2020" выйдет в кинотеатрах КНР
Новогодний гала-концерт 2020 выйдет в кинотеатрах КНР
© Фото : Медиакорпорация Китая
МОСКВА, 28 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Аудитория устроенного Медиакорпорацией Китая гала-концерта в честь Нового года по китайскому лунному календарю составила 1 миллиард 232 миллиона человек.
В канун Праздника весны прямую трансляцию торжества вели 225 телеканалов КНР, в режиме реального времени новогодний гала-концерт освещали также около 600 СМИ из более 170 стран мира. В том числе, аудитория гала-концерта на площадках новых медиа составила 606 миллионов человек.
В программу концерта был оперативно добавлен номер о борьбе с вирусной пневмонией. Стихотворение "Любовь — это мост", посвященное противостоянию эпидемии нового вируса, стало единственным неотрепетированным выступлением в истории китайского телевизионного новогоднего шоу. Выступление носило прикладной характер – через него сотням миллионов зрителей рассказали о методах профилактики нового заболевания.
Этот экспромт стал одной из самых обсуждаемых тем в китайском сегменте всемирной паутины. Количество упоминаний словосочетания "Единственный неотрепетированный номер в истории новогоднего концерта" в интернете превысило 164 тысяч. Более 100 СМИ, включая газету "Жэньминь Жибао", агентство Синьхуа и газету Global Times, воспроизвели содержание номера на своих платформах. Соответствующий контент был просмотрен 127 миллионов раз в социальной сети Вэйбо и службе Вичат. Видео "Любовь - это мост" просмотрели более 70 миллионов раз в Вэйбо и Вичате. На платформе короткометражных видео "Куайшоу" этот ролик собрал 98,27 миллиона просмотров. Содержание этого номера распространили и такие влиятельные западные СМИ, как агентства "Рейтер" и "Ассошиэйтед пресс".
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Широко обсуждались и технологические новинки новогоднего гала-концерта. Так, впервые реализована прямая трансляция с помощью технологии VR на новой медиа-платформе "Яншипинь", впервые разработана телевизионная версия новогоднего гала-концерта в формате сверхвысокой четкости 8K.
По статистике, новогодний гала-концерт стал главной темой обсуждения в интернете в канун Праздника весны. "Новогодний гала-концерт", "Хунбао" (красные конверты с деньгами), "Ухань" и "пневмония" стали самыми популярными поисковыми словосочетаниями предновогоднего периода.
Гала-концерт в честь Нового года по китайскому лунному календарю уже давно является одним из наиболее узнаваемых брендов распространения китайской культуры. В нынешнем году количество СМИ, которые в сотрудничестве с Медиакорпорацией Китая транслировали концерт, увеличилось на 76, продемонстрировав 35% рост.
Гала-концерт также транслировался на больших экранах по всему миру: в Санкт-Петербурге, Лондоне, Бостоне, Дубае и других мегаполисах. Позже многоязычная версия концерта в формате сверхвысокой четкости 4K также появится в кинотеатрах или на телевизионных каналах более чем 20 стран.
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Россия-Китай: ГлавноеКитай
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