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2020-01-28T06:36+0300
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Почти весь экипаж горевшего в Охотском море судна доставили в Приморье
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РИА Новости

Почти весь экипаж горевшего в Охотском море судна доставили в Приморье

06:36 28.01.2020
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© аккаунт moryakidv в Instagram Пожар на траулере "Энигма Астралис". Стоп-кадр видео
Пожар на траулере Энигма Астралис. Стоп-кадр видео
© аккаунт moryakidv в Instagram
ВЛАДИВОСТОК, 28 янв - РИА Новости. Почти всех моряков с горевшего в Охотском море траулера "Энигма Астралис", которых эвакуировали на плавбазу "Всеволод Сибирцев", доставили во Владивосток, сообщил РИА Новости управляющий группой компаний "Доброфлот" Александр Ефремов.
Рыболовецкий траулер загорелся 21 января в Охотском море недалеко от Магадана, экипаж из 47 человек эвакуировали на рыболовное судно "Юмир" и доставили на плавзавод "Всеволод Сибирцев" компании "Доброфлот", откуда частями отправляют во Владивосток. Спасательное ледокольное судно "Сибирский" подошло к траулеру для тушения пожара, но начать его из-за открытого пламени не удавалось - это было небезопасно. На траулере свыше 250 тонн топлива, разлива нет.
"По состоянию на утро, на борту "Всеволода Сибирцева" 9 членов экипажа "Энигма Астралиус". Всех остальных с борта "Всеволода Сибирцева" вывезли на берег", - сказал собеседник.
По его словам, процесс вывоза моряков во Владивосток идет постоянно. Мимо проходящие транспортные рефрижераторы берут от 3 до 10 человек, поэтому перевозка всех членов экипажа требует времени.
"Я считаю, что за неделю вывезти 41 человека - это очень хорошая динамика", - отметил Ефремов.
Накануне стало известно, что контакт с траулером потерян во время шторма. На его поиск вышли 11 судов, находящиеся в районе моряки также ведут визуальное наблюдение за акваторией.
Представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры сообщил РИА Новости, что на утро вторника траулер не найден.
Пожар на траулере Энигма Астралис. Стоп-кадр видео
27 января, 09:25
Горевший траулер "Энигма Астралис" в Охотском море ищут 11 судов
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ВладивостокПриморский крайПроисшествия
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