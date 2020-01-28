Почти весь экипаж горевшего в Охотском море судна доставили в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 28 янв - РИА Новости. Почти всех моряков с горевшего в Охотском море траулера "Энигма Астралис", которых эвакуировали на плавбазу "Всеволод Сибирцев", доставили во Почти всех моряков с горевшего в Охотском море траулера "Энигма Астралис", которых эвакуировали на плавбазу "Всеволод Сибирцев", доставили во Владивосток , сообщил РИА Новости управляющий группой компаний "Доброфлот" Александр Ефремов.

Рыболовецкий траулер загорелся 21 января в Охотском море недалеко от Магадана, экипаж из 47 человек эвакуировали на рыболовное судно "Юмир" и доставили на плавзавод "Всеволод Сибирцев" компании "Доброфлот", откуда частями отправляют во Владивосток. Спасательное ледокольное судно "Сибирский" подошло к траулеру для тушения пожара, но начать его из-за открытого пламени не удавалось - это было небезопасно. На траулере свыше 250 тонн топлива, разлива нет.

"По состоянию на утро, на борту "Всеволода Сибирцева" 9 членов экипажа "Энигма Астралиус". Всех остальных с борта "Всеволода Сибирцева" вывезли на берег", - сказал собеседник.

По его словам, процесс вывоза моряков во Владивосток идет постоянно. Мимо проходящие транспортные рефрижераторы берут от 3 до 10 человек, поэтому перевозка всех членов экипажа требует времени.

"Я считаю, что за неделю вывезти 41 человека - это очень хорошая динамика", - отметил Ефремов.

Накануне стало известно, что контакт с траулером потерян во время шторма. На его поиск вышли 11 судов, находящиеся в районе моряки также ведут визуальное наблюдение за акваторией.