Госдеп исключил журналистку из пула после конфликта NPR с Помпео

ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости. Госдепартамент США исключил журналистку Национального общественного радио (NPR) Мишель Клемен из пула репортеров, которые сопровождают в поездках госсекретаря, из-за недавнего конфликта этого СМИ с Майком Помпео.
Об этом сообщила Ассоциация корреспондентов госдепартамента.
Ранее радиостанция NPR сообщила, что Помпео выругался на американскую журналистку радиостанции Мэри Луиз Келли после их интервью, так как ему не понравилось, что та задала вопросы про Украину и бывшего посла США Мари Йованович. После интервью Помпео пригласил ведущую к себе для разговора. Келли рассказала, что госсекретарь спросил ее, считает ли она, что американцев волнует Украина, после чего попросил ее показать на карте без подписей, где находится Украина. По ее словам, Помпео неоднократно использовал нецензурную брань. На следующий день после интервью Помпео опубликовал заявление, в котором обвинил Келли во лжи и нарушении правил журналистики.
В Ассоциации заявили, что "исключение Мишель" из пула произошло через несколько дней после конфликта Помпео с Келли. "Мы уважительно просим госдепартамент пересмотреть это и позволить Мишель путешествовать бортом (госсекретаря) в эту поездку", - отметили журналисты. Помпео скоро отправится с визитом в Европу и страны Центральной Азии.
Журналисты госдепа также отметили, что США отстаивают права СМИ по всему миру, и считают такое отношение к собственным репортерам неприемлемым.
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