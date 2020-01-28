Госдеп исключил журналистку из пула после конфликта NPR с Помпео

Ранее радиостанция NPR сообщила, что Помпео выругался на американскую журналистку радиостанции Мэри Луиз Келли после их интервью, так как ему не понравилось, что та задала вопросы про Украину и бывшего посла США Мари Йованович. После интервью Помпео пригласил ведущую к себе для разговора. Келли рассказала, что госсекретарь спросил ее, считает ли она, что американцев волнует Украина, после чего попросил ее показать на карте без подписей, где находится Украина. По ее словам, Помпео неоднократно использовал нецензурную брань. На следующий день после интервью Помпео опубликовал заявление, в котором обвинил Келли во лжи и нарушении правил журналистики.