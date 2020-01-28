В Армении девять человек отравились угарным газом в ресторане

По данным ведомства, инцидент произошел поздно вечером 27 января. "На пульт дежурного службы спасения 911 поступило сообщение, что из зала торжеств "Аракс" города Чамбарак (в 125 километрах от Еревана – ред.) в местный медцентр с признаками отравления угарным газом доставлены девять человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС.