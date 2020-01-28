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В Армении девять человек отравились угарным газом в ресторане
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РИА Новости

В Армении девять человек отравились угарным газом в ресторане

00:55 28.01.2020
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© Sputnik / Асатур ЕсаянцАвтомобили скорой помощи и полиции в Армении
Автомобили скорой помощи и полиции в Армении
© Sputnik / Асатур Есаянц
Автомобили скорой помощи и полиции в Армении. Архивное фото
ЕРЕВАН, 28 янв – РИА Новости. Девять человек отравились угарным газом в ресторанном комплексе города Чамбарак Гегаркуникской области Армении, пострадавшие госпитализированы, сообщили во вторник в пресс-службе МЧС страны.
По данным ведомства, инцидент произошел поздно вечером 27 января. "На пульт дежурного службы спасения 911 поступило сообщение, что из зала торжеств "Аракс" города Чамбарак (в 125 километрах от Еревана – ред.) в местный медцентр с признаками отравления угарным газом доставлены девять человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС.
По данным пресс-службы, одна из госпитализированных – 14-летняяя девочка. "Врачи оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное", - отмечается в сообщении. Обстоятельства инцидента выясняются.
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