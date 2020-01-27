Стало известно, кто войдет в военный комитет Ливии в Женеве

Согласно полученным от источника документам, Ливийскую национальную армию будут представлять: начальник штаба ВМС генерал-майор Фарадж Махдауи, командующий южными военными районами бригадный генерал Абу Кассем Абадж, бригадный генерал Идрис Мади, командующий западными военными районами бригадный генерал Хади Фаллах и глава финчасти бригадный генерал Атия Хамад.
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Со стороны Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа будут присутствовать: командующий второй пехотной дивизией генерал Фейтури Горибел, командующий оперативным пунктом центрального военного района Ахмед Абушахма, полковник Мухтар Накаса, полевой командир, генерал-майор Махмуд бин Саид и глава юридического департамента министерства внутренних дел ПНС генерал-майор Абдул Рахман Мухаммад Джатлави, говорится в документе.
Создание военного комитета было объявлено по итогам конференции по Ливии в Берлине 19 января. В комитете стороны конфликта в Ливии будут представлены делегациями по пять человек, работа будет вестись в Женеве.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.