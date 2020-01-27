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В Петербурге суды вернулись к работе после сообщений о минировании
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РИА Новости

В Петербурге суды вернулись к работе после сообщений о минировании

16:43 27.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Десять районных судов Петербурга вернулись к работе после эвакуации из-за рассылки сообщений о "минировании", информирует объединённая пресс-служба судов города.
"Приморский, Дзержинский, Петроградский, Смольнинский, Василеостровский, Красногвардейский, Октябрьский, Ленинский, Сестрорецкий, Петродворцовый районные суды вернулись к работе", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.
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Они были проверены специальными службами, опасных предметов или взрывчатых веществ обнаружено не было.
Первые письма с угрозами о взрыве пришли в суды Петербурга 28 ноября 2019 года. С тех пор практически каждый день разные суды получали письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка. Также "минировали" станции метро Петербурга, больницы и школы. Письма с угрозами переданы в полицию.
На прошлой неделе ФСБ объявила, что вычислила, откуда тысячами рассылаются сообщения о "минировании": это интернет-сервис в Нидерландах. Генпрокуратура и Роскомнадзор начали блокировать доступ к нему с территории России, однако полностью остановить волну пока не удается.
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