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Уральский полпред заявил, что спокойно относится к слухам об отставке
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РИА Новости

Уральский полпред заявил, что спокойно относится к слухам об отставке

14:57 27.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкНиколай Цуканов
Николай Цуканов
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Николай Цуканов. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов заявил, что спокойно относится к слухам о своей отставке.
Ранее в Telegtam-канале "Незыгарь" появилась информация о том, что бывшего вице-премьера РФ Алексея Гордеева назвали кандидатом на место полпреда в УрФО. Цуканов якобы написал заявление об уходе. Эту информацию замполпреда Борис Кириллов в беседе с РИА Новости назвал фейком.
Махмуд-Али Калиматов
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"Вы наберите в поисковой системе "Цуканов, отставка". За все мои 15 лет работы в органах муниципальной, государственной службы это, поверьте, не в первый раз. Поэтому я к этому отношусь вполне спокойно. Я выполняю поручения президента. Если президент скажет мне поменять вид деятельности или место работы, я это безукоснительно выполню. Но журналисты, очевидно, не влияют на назначение или увольнение", - сообщил Цуканов журналистам в понедельник.
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Николай ЦукановУральский ФОПолитика
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