Уральский полпред заявил, что спокойно относится к слухам об отставке

Ранее в Telegtam-канале "Незыгарь" появилась информация о том, что бывшего вице-премьера РФ Алексея Гордеева назвали кандидатом на место полпреда в УрФО. Цуканов якобы написал заявление об уходе. Эту информацию замполпреда Борис Кириллов в беседе с РИА Новости назвал фейком.

"Вы наберите в поисковой системе "Цуканов, отставка". За все мои 15 лет работы в органах муниципальной, государственной службы это, поверьте, не в первый раз. Поэтому я к этому отношусь вполне спокойно. Я выполняю поручения президента. Если президент скажет мне поменять вид деятельности или место работы, я это безукоснительно выполню. Но журналисты, очевидно, не влияют на назначение или увольнение", - сообщил Цуканов журналистам в понедельник.