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Путин поручил обеспечить финансирование расхода на реализацию послания
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РИА Новости

Путин поручил обеспечить финансирование расхода на реализацию послания

14:55 27.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 апреля обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией своего послания Федеральному собранию, и при необходимости внести поправки в бюджет, соответствующая информация опубликована на сайте Кремля в перечне поручений.
"Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных настоящим перечнем поручений, и при необходимости внесение изменений в федеральные законы "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" и "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", - говорится в сообщении.
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Доклад о ходе выполнения поручено представить до 15 апреля 2020 года, далее – один раз в квартал.
Путин в послании объявил ряд важных решений демографической проблемы в стране: в частности, увеличить материнский капитал, причем выплачивать его уже после рождения первенца; ввести новые пособия на детей; обеспечить всех школьников в России до 4-го класса бесплатным горячим питанием.
Глава Минфина Антон Силуанов сразу после объявления послания оценил объем необходимых для этого дополнительных ресурсов федерального бюджета на текущий год в 400-450 миллиардов рублей.
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