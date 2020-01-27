Путин поручил обеспечить финансирование расхода на реализацию послания

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 апреля обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией своего послания Федеральному собранию, и при необходимости внести поправки в бюджет, соответствующая информация опубликована на сайте Кремля в перечне поручений.

"Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных настоящим перечнем поручений, и при необходимости внесение изменений в федеральные законы "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" и "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", - говорится в сообщении.

Доклад о ходе выполнения поручено представить до 15 апреля 2020 года, далее – один раз в квартал.

Путин в послании объявил ряд важных решений демографической проблемы в стране: в частности, увеличить материнский капитал, причем выплачивать его уже после рождения первенца; ввести новые пособия на детей; обеспечить всех школьников в России до 4-го класса бесплатным горячим питанием.