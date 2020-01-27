Тело пропавшей в Подмосковье женщины нашли на кладбище

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Тело женщины, которую пять дней искали в Подмосковье, нашли на кладбище в Тело женщины, которую пять дней искали в Подмосковье, нашли на кладбище в Сергиевом Посаде с пробитой головой, сообщает в понедельник ГСУ СК России по Московской области.

Ранее СМИ сообщали, что мать двоих детей 29-летняя Оксана Моргунова 20 января вышла с работы, собираясь забрать ребенка из детского сада, но пропала.

По данным СК, 26 января на кладбище в городском округе Сергиев Посад с открытой черепно-мозговой травмой обнаружен труп 29-летней местной жительницы, числящейся без вести пропавшей, давность наступления смерти которой около 5 суток. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

"В настоящее время следователями-криминалистами с применением специальной криминалистической техники осмотрено место происшествия, изъяты предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.