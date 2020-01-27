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Тело пропавшей в Подмосковье женщины нашли на кладбище
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РИА Новости

Тело пропавшей в Подмосковье женщины нашли на кладбище

14:01 27.01.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции . Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Тело женщины, которую пять дней искали в Подмосковье, нашли на кладбище в Сергиевом Посаде с пробитой головой, сообщает в понедельник ГСУ СК России по Московской области.
Ранее СМИ сообщали, что мать двоих детей 29-летняя Оксана Моргунова 20 января вышла с работы, собираясь забрать ребенка из детского сада, но пропала.
По данным СК, 26 января на кладбище в городском округе Сергиев Посад с открытой черепно-мозговой травмой обнаружен труп 29-летней местной жительницы, числящейся без вести пропавшей, давность наступления смерти которой около 5 суток. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.
"В настоящее время следователями-криминалистами с применением специальной криминалистической техники осмотрено место происшествия, изъяты предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.
Выясняется, кто причастен к этому убийству, добавили в СК.
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"Найден, жив. Найден, погиб". Как пропадают дети
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Следственный комитет РФМосковская областьРоссияПроисшествия
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