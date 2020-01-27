В ДНР заявили о семи нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Украинские силовики семь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Украинские силовики семь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ( СЦКК ).

В воскресенье в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 15 нарушениях режима прекращения огня в Донбассе со стороны украинских силовиков.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило семь раз", - сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории республики одну мину калибром 82 миллиметра, при обстрелах также применялись стрелковое вооружение и гранатомёты.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.