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2020-01-27T09:59+0300
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В ДНР заявили о семи нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
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РИА Новости

В ДНР заявили о семи нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

09:59 27.01.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковРазрушенный дом в Донецке
Разрушенный дом в Донецке
© РИА Новости / Валерий Мельников
Разрушенный дом в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Украинские силовики семь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В воскресенье в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 15 нарушениях режима прекращения огня в Донбассе со стороны украинских силовиков.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило семь раз", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории республики одну мину калибром 82 миллиметра, при обстрелах также применялись стрелковое вооружение и гранатомёты.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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СЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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