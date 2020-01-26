Зеленский призвал улучшить информированность украинцев о коронавирусе

КИЕВ, 26 янв - РИА Новости. Президент Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством министерства здравоохранения призвал улучшить информированность населения о коронавирусе , который распространяется из Китая, сообщила в воскресенье пресс-служба офиса украинского президента.

"Надо усилить коммуникацию. Люди ее не видят. В новостях нам сообщают только статистику - где и сколько случаев. Но не говорят, что нам нужно делать. Необходимо сформировать рекомендации первоочередных действий, которые необходимо делать людям даже в случае обычного сезонного заболевания ОРВИ", - приводит слова Зеленского пресс-служба.

Также президент предложил укомплектовать в аэропорту "Борисполь" медицинский штаб или временную службу.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая проинформировала главу государства о том, что на Украине не зафиксировано случаев заражения коронавирусом, а министерство подготовило порядок реагирования для больниц и врачей в случае выявление коронавируса.

Кроме того, замглавы минздрава Виктор Ляшко сообщил, что на Украине готовы лечить коронавирус, если он будет обнаружен. "Те технологии, которые помогли вылечить людей в Китае, применяются и в Украине. Наши инфекционисты знают о них и готовы ими воспользоваться", - цитирует Ляшко пресс-служба.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.