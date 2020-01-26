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Зеленский призвал улучшить информированность украинцев о коронавирусе
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РИА Новости

Зеленский призвал улучшить информированность украинцев о коронавирусе

17:52 26.01.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский слушает доклад главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. 23 июля 2019
Президент Украины Владимир Зеленский слушает доклад главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. 23 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский слушает доклад главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. 23 июля 2019. Архивное фото
КИЕВ, 26 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством министерства здравоохранения призвал улучшить информированность населения о коронавирусе, который распространяется из Китая, сообщила в воскресенье пресс-служба офиса украинского президента.

"Надо усилить коммуникацию. Люди ее не видят. В новостях нам сообщают только статистику - где и сколько случаев. Но не говорят, что нам нужно делать. Необходимо сформировать рекомендации первоочередных действий, которые необходимо делать людям даже в случае обычного сезонного заболевания ОРВИ", - приводит слова Зеленского пресс-служба.

Также президент предложил укомплектовать в аэропорту "Борисполь" медицинский штаб или временную службу.
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая проинформировала главу государства о том, что на Украине не зафиксировано случаев заражения коронавирусом, а министерство подготовило порядок реагирования для больниц и врачей в случае выявление коронавируса.
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Кроме того, замглавы минздрава Виктор Ляшко сообщил, что на Украине готовы лечить коронавирус, если он будет обнаружен. "Те технологии, которые помогли вылечить людей в Китае, применяются и в Украине. Наши инфекционисты знают о них и готовы ими воспользоваться", - цитирует Ляшко пресс-служба.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
По последним официальным данным, только в Китае известно о 1975 зараженных, из них 56 скончались.
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Распространение нового коронавирусаВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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