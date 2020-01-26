Песков рассказал о карт-бланше Мишустину при формировании кабмина

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 янв — РИА Новости. При формировании нового правительства был задействован существующий кадровый резерв, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Конечно же, существует кадровый резерв, из которого по необходимости достают те или иные кандидатуры, предложения по кандидатурам. Но поскольку предложение поступило Мишустину как главе кабинета, то, конечно, я убежден, что у него был и существует определенный карт-бланш на формирование своей команды", — рассказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
По мнению Пескова, Мишустин, будучи премьер-министром, при формировании правительства несет ответственность непосредственно перед главой государства.
Что касается отставки прошлого главы правительства, то, отметил пресс-секретарь Путина, Медведев самостоятельно принял это решение на фоне тех задач, которые президент озвучил в послании к Федеральному собранию.
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Кабинет министров во главе с Дмитрием Медведевым 15 января объявил, что уходит в отставку. Президент предложил занять пост главы правительства Михаилу Мишустину, до этого возглавлявшему Федеральную налоговую службу. Госдума одобрила его кандидатуру. Позже был назначен новый состав правительства.