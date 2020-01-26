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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-26T15:29+0300
https://ria.ru/20200126/1563889898.html
Песков рассказал о карт-бланше Мишустину при формировании кабмина
https://cdn25.img.ria.ru/images/156369/55/1563695531_0:0:2819:1587_1036x0_80_0_0_a17a6d9cb6592087e3f64ce1e9e48c5b.jpg
РИА Новости

Песков рассказал о карт-бланше Мишустину при формировании кабмина

15:04 26.01.2020 (обновлено: 15:29 26.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом встречи с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом встречи с членами правительства РФ
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 янв — РИА Новости. При формировании нового правительства был задействован существующий кадровый резерв, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Конечно же, существует кадровый резерв, из которого по необходимости достают те или иные кандидатуры, предложения по кандидатурам. Но поскольку предложение поступило Мишустину как главе кабинета, то, конечно, я убежден, что у него был и существует определенный карт-бланш на формирование своей команды", — рассказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

По мнению Пескова, Мишустин, будучи премьер-министром, при формировании правительства несет ответственность непосредственно перед главой государства.
Что касается отставки прошлого главы правительства, то, отметил пресс-секретарь Путина, Медведев самостоятельно принял это решение на фоне тех задач, которые президент озвучил в послании к Федеральному собранию.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым
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Кабинет министров во главе с Дмитрием Медведевым 15 января объявил, что уходит в отставку. Президент предложил занять пост главы правительства Михаилу Мишустину, до этого возглавлявшему Федеральную налоговую службу. Госдума одобрила его кандидатуру. Позже был назначен новый состав правительства.
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Формирование нового правительстваДмитрий ПесковРоссияПолитика
Популярные комментарии
И чтобы у кандидатов были миллиарды рублей и рыло в пуху.
26 января, 15:23
Валера Антонов
19502717
Шойгу - не трогать
26 января, 16:15
Сергей Петрович
1630027
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