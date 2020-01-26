Песков рассказал о карт-бланше Мишустину при формировании кабмина

"Конечно же, существует кадровый резерв, из которого по необходимости достают те или иные кандидатуры, предложения по кандидатурам. Но поскольку предложение поступило Мишустину как главе кабинета, то, конечно, я убежден, что у него был и существует определенный карт-бланш на формирование своей команды", — рассказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".