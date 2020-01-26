В Сирию за сутки вернулись более 980 беженцев из Иордании и Ливана

В места постоянного проживания в течение суток вывод беженцев не осуществлялся.

Инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Дамаске и Земрине (провинция Дераа). Специалисты разминировали 2,4 гектара территории, а также обнаружили и уничтожили 33 взрывоопасных предмета.