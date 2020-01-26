В Португалии зафиксировали возможный случай заражения коронавирусом

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Первый случай возможного заражения коронавирусом зарегистрирован в Первый случай возможного заражения коронавирусом зарегистрирован в Португалии , сообщает агентство Efe со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

По данным агентства, пациент находится в больнице Curry Cabral в Лиссабоне. Сообщается, что он приехал из Уханя, его состояние оценивается как стабильное.

В воскресенье количество заразившихся новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 1975 человек, из них 56 скончались.