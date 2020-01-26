В Португалии зафиксировали возможный случай заражения коронавирусом

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Первый случай возможного заражения коронавирусом зарегистрирован в Португалии, сообщает агентство Efe со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
По данным агентства, пациент находится в больнице Curry Cabral в Лиссабоне. Сообщается, что он приехал из Уханя, его состояние оценивается как стабильное.
В воскресенье количество заразившихся новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 1975 человек, из них 56 скончались.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.