На базе областной больницы открылась лаборатория мирового уровня

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В Кирове открылась крупнейшая в Приволжском федеральном округе государственная лаборатория. Теперь пациентам доступны более тысячи видов анализов, высокоточные клинические и лабораторные исследования.

Мощность новой лаборатории составляет около 10 миллионов тестов в год, а ежедневный объем производимых тестов – 27 тысяч.

Власти региона отметили, что новая лаборатория является одной из крупнейших в стране и не имеет аналогов в ПФО. В ней используются инновационные технологии, которые радикально уменьшают затраты на исследования и увеличивают их точность. Теперь результаты различного рода анализов будут готовы в короткие сроки, следовательно, постановка диагноза не заставит себя ждать и необходимое лечение начнется раньше.

По словам заведующей лабораторией Татьяны Кокаревой, новейшее оборудование доступно для всех пациентов. Высокотехнологичные модульные анализаторы помогают в короткие сроки выявить патологические изменения в организме человека, в том числе любое инфекционное или воспалительное заболевание. В практическую деятельность лаборатории внедрены нанотехнологии, даже общий анализ крови определяется методом проточной цитометрии. Такое же оборудование используется в лаборатории Олимпийского комитета.

“В микробиологическом отделе в настоящее время проводится идентификация микроорганизмов за 20 минут, а ранее результат выдавался в три-пять дней. Это дает быструю постановку диагноза и сразу помогает определить антибактериальную терапию”, – подчеркнула Татьяна Кокарева.