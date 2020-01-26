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2020-01-26T08:01+0300
https://ria.ru/20200126/1563862140.html
На базе областной больницы открылась лаборатория мирового уровня
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РИА Новости

На базе областной больницы открылась лаборатория мирового уровня

08:00 26.01.2020 (обновлено: 08:01 26.01.2020)
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© Фото : Министерство здравоохранения Российской Федерации В Кирове на базе областной больницы создали крупнейшую государственную лабораторию Приволжского федерального округа
В Кирове на базе областной больницы создали крупнейшую государственную лабораторию Приволжского федерального округа
© Фото : Министерство здравоохранения Российской Федерации
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В Кирове открылась крупнейшая в Приволжском федеральном округе государственная лаборатория. Теперь пациентам доступны более тысячи видов анализов, высокоточные клинические и лабораторные исследования.
Мощность новой лаборатории составляет около 10 миллионов тестов в год, а ежедневный объем производимых тестов – 27 тысяч.
Власти региона отметили, что новая лаборатория является одной из крупнейших в стране и не имеет аналогов в ПФО. В ней используются инновационные технологии, которые радикально уменьшают затраты на исследования и увеличивают их точность. Теперь результаты различного рода анализов будут готовы в короткие сроки, следовательно, постановка диагноза не заставит себя ждать и необходимое лечение начнется раньше.
По словам заведующей лабораторией Татьяны Кокаревой, новейшее оборудование доступно для всех пациентов. Высокотехнологичные модульные анализаторы помогают в короткие сроки выявить патологические изменения в организме человека, в том числе любое инфекционное или воспалительное заболевание. В практическую деятельность лаборатории внедрены нанотехнологии, даже общий анализ крови определяется методом проточной цитометрии. Такое же оборудование используется в лаборатории Олимпийского комитета.
“В микробиологическом отделе в настоящее время проводится идентификация микроорганизмов за 20 минут, а ранее результат выдавался в три-пять дней. Это дает быструю постановку диагноза и сразу помогает определить антибактериальную терапию”, – подчеркнула Татьяна Кокарева.
Новая лаборатория работает в круглосуточном режиме и обеспечивает получение быстрых, надежных и достоверных результатов. Вся работа ведется в комплексной медицинской информационной системе, где результаты исследования сразу же видны врачу в электронном виде.
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