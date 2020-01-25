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В Югре погибли три женщины при столкновении легковушки и тягача
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РИА Новости

В Югре погибли три женщины при столкновении легковушки и тягача

14:03 25.01.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 янв - РИА Новости. Три женщины погибли в результате столкновения легкового автомобиля с тягачом на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Авария, по данным ведомства, произошла в субботу около 10.35 (8.35 мск) на 23-м километре дороги Сургут - Нижневартовск. Находившаяся за рулем автомобиля KIA 50-летняя женщина не справилась с управлением, машину занесло, из-за чего легковушка вылетела на встречную полосу, где столкнулась с тягачом марки International.
"В результате ДТП водитель и пассажиры автомашины KIA, женщины 1969 и 1972 годов рождения, скончались на месте", - сообщили в ведомстве.
Собеседник агентства уточнил, что в аварии пострадала 15-летняя девочка, которая находилась на заднем сиденье иномарки в момент столкновения с грузовиком. На месте происшествия работают полицейские, они устанавливают все обстоятельства случившегося, добавили в УМВД.
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