В Югре погибли три женщины при столкновении легковушки и тягача

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 янв - РИА Новости. Три женщины погибли в результате столкновения легкового автомобиля с тягачом на трассе в Три женщины погибли в результате столкновения легкового автомобиля с тягачом на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе , сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.

Авария, по данным ведомства, произошла в субботу около 10.35 (8.35 мск) на 23-м километре дороги Сургут - Нижневартовск. Находившаяся за рулем автомобиля KIA 50-летняя женщина не справилась с управлением, машину занесло, из-за чего легковушка вылетела на встречную полосу, где столкнулась с тягачом марки International.

"В результате ДТП водитель и пассажиры автомашины KIA, женщины 1969 и 1972 годов рождения, скончались на месте", - сообщили в ведомстве.