Подземные толчки ощутили жители нескольких районов Сирии, сообщили СМИ

Глава агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции Мехмет Гюллюоглу сообщил, что землетрясение магнитудой 6,8 произошло в пятницу в провинции Элязыг на востоке Турции, в районе города Сивридже. Эпицентр располагался на глубине 7 километров. О разрушениях и жертвах пока информации нет.