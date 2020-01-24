Подземные толчки ощутили жители нескольких районов Сирии, сообщили СМИ

КАИР, 24 янв – РИА Новости. Подземные толчки почувствовали жители нескольких районов Сирии, сообщило гостелевидение страны.
"Жители различных регионов Сирии почувствовали подземные толчки", - передает в пятницу телеканал Ikhbariya со ссылкой на корреспондентов. Отмечается, что землетрясение почувствовали жители городов Дейр-эз-Зор и Хасеке на востоке страны, а также Алеппо на севере и в окрестностях столицы Дамаска.
О магнитуде толчков не сообщается.
В свою очередь газета al-Watan уточняет, что в Алеппо подземные толчки ощущались в течение семи секунд.
По данным сайта Европейского сейсмологического центра (ESMC), землетрясение магнитудой 6,9 произошло на востоке соседней с Сирией Турции.
Глава агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции Мехмет Гюллюоглу сообщил, что землетрясение магнитудой 6,8 произошло в пятницу в провинции Элязыг на востоке Турции, в районе города Сивридже. Эпицентр располагался на глубине 7 километров. О разрушениях и жертвах пока информации нет.