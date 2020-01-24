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Религия и мировоззрение
2020-01-24T18:29+0300
https://ria.ru/20200124/1563844908.html
ФЕОР примет резолюцию о недопустимости названий в честь Бандеры
https://cdn25.img.ria.ru/images/156382/37/1563823794_0:0:2885:1623_1036x0_80_0_0_26877f8bb01af11fff9218e8349b086b.jpg
РИА Новости

ФЕОР примет резолюцию о недопустимости названий в честь Бандеры

18:29 24.01.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАлександр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Александр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости, Ольга Липич. Ставить памятники "агенту Гитлера Бандере" и называть улицы его именем, как делается сегодня на Украине, недопустимо, заявил президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода в пятницу на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Нас не могут не беспокоить события, связанные с реабилитацией коллаборационистов. Это очень болезненная тема. То, что сейчас происходит на Украине. Что называются улицы, открываются памятники тем в кавычках "героям", на руках которых убийства тысяч евреев, и не только евреев, тем, которые убивали мирное население во время Второй мировой войны, практически в немецкой военной форме", - сказал Борода.
Он констатировал, что "сегодня есть и проспекты Бандеры, и улицы Бандеры, и памятники Бандере". "Если он агент Гитлера – можно ли называть улицы в его честь?!" - подчеркнул раввин.
Александр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
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В его семье, добавил он, и в еврейской общине вообще "все с детства знали, что бандеровцы убивали евреев - в среде евреев это было открыто известно".
"И то, что сегодня вдруг начинают рассказывать про каких-то "героев", на руках которых тысячи невинных жертв, – по этому поводу будет резолюция", - сообщил Борода. Резолюцию примет предстоящий Съезд ФЕОР в Москве, на который 28 января соберутся председатели общин и раввины из 140 городов.
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Религия и мировоззрениеФедерация еврейских общин РоссииАлександр Бородарелигия
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