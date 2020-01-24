ФЕОР примет резолюцию о недопустимости названий в честь Бандеры

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости, Ольга Липич. Ставить памятники "агенту Гитлера Бандере" и называть улицы его именем, как делается сегодня на Украине, недопустимо, заявил президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода в пятницу на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Нас не могут не беспокоить события, связанные с реабилитацией коллаборационистов. Это очень болезненная тема. То, что сейчас происходит на Украине. Что называются улицы, открываются памятники тем в кавычках "героям", на руках которых убийства тысяч евреев, и не только евреев, тем, которые убивали мирное население во время Второй мировой войны, практически в немецкой военной форме", - сказал Борода.

Он констатировал, что "сегодня есть и проспекты Бандеры, и улицы Бандеры, и памятники Бандере". "Если он агент Гитлера – можно ли называть улицы в его честь?!" - подчеркнул раввин.

В его семье, добавил он, и в еврейской общине вообще "все с детства знали, что бандеровцы убивали евреев - в среде евреев это было открыто известно".