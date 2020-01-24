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Роспотребнадзор не выявил подозрений на коронавирус на рейсах из Китая
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РИА Новости

Роспотребнадзор не выявил подозрений на коронавирус на рейсах из Китая

04:15 24.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПассажир в защитной маске в аэропорту Шереметьево
Пассажир в защитной маске в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Пассажир в защитной маске в аэропорту Шереметьево
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор не выявил случаев подозрения на коронавирусную инфекцию у пассажиров рейсов, въезжающих в Россию из Китая, сообщается на сайте ведомства.
"Роспотребнадзором введен мониторинг за рейсами, прибывающими из КНР, по состоянию на 23.01.2020 случаев подозрений на коронавирусную инфекцию не выявлено", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Роспотребнадзор с первых дней следит за эпидемиологической обстановкой, усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через границу, отработан алгоритм действий медперсонала при подозрении на коронавирус.
Кроме того, готовность медорганизаций к приему больных из неблагополучных территорий находится на контроле. Проработаны вопросы немедленной изоляции людей с подозрением на заболевание и установления меднаблюдения за контактными лицами. Также определен предварительный алгоритм лабораторной диагностики при подозрении на коронавирус, обучен медперсонал.
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Роспотребнадзор напоминает, что власти провинции Хубэй ввели ограничения на перемещение людей в городе Ухань, запрет на междугородние и международные рейсы из городского округа Хуанган, а также прекратили работу кинотеатров и баров. В городском округе Эчжоу прекращена работа железнодорожной станции. Пекин отменил часть крупных мероприятий, включая новогодние ярмарки.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.
Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших в различных провинциях Китая превысило 600 человек, в 18 случаях болезнь завершилась летальным исходом.
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