Роспотребнадзор не выявил подозрений на коронавирус на рейсах из Китая

Пассажир в защитной маске в аэропорту Шереметьево

Пассажир в защитной маске в аэропорту Шереметьево

"Роспотребнадзором введен мониторинг за рейсами, прибывающими из КНР, по состоянию на 23.01.2020 случаев подозрений на коронавирусную инфекцию не выявлено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Роспотребнадзор с первых дней следит за эпидемиологической обстановкой, усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через границу, отработан алгоритм действий медперсонала при подозрении на коронавирус.

Кроме того, готовность медорганизаций к приему больных из неблагополучных территорий находится на контроле. Проработаны вопросы немедленной изоляции людей с подозрением на заболевание и установления меднаблюдения за контактными лицами. Также определен предварительный алгоритм лабораторной диагностики при подозрении на коронавирус, обучен медперсонал.

Роспотребнадзор напоминает, что власти провинции Хубэй ввели ограничения на перемещение людей в городе Ухань, запрет на междугородние и международные рейсы из городского округа Хуанган, а также прекратили работу кинотеатров и баров. В городском округе Эчжоу прекращена работа железнодорожной станции. Пекин отменил часть крупных мероприятий, включая новогодние ярмарки.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.