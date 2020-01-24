Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-24T02:25+0300
https://ria.ru/20200124/1563807849.html
Трамп проведет митинг в Нью-Гэмпшире за день до праймериз демократов
https://cdn21.img.ria.ru/images/153162/70/1531627095_0:65:2493:1467_1036x0_80_0_0_0f130e248b1566982fd83b8c6dfec07d.jpg
РИА Новости

Трамп проведет митинг в Нью-Гэмпшире за день до праймериз демократов

02:25 24.01.2020
194
© AP Photo / Jeff RobersonПрезидент США Дональд Трамп на митинге
Президент США Дональд Трамп на митинге
© AP Photo / Jeff Roberson
Президент США Дональд Трамп на митинге. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 янв – РИА Новости. Президент США республиканец Дональд Трамп, который собирается в этом году баллотироваться на второй строк, решил провести свой предвыборный митинг в штате Нью-Гэмпшир прямо накануне партийных выборов (праймериз) демократов.
Праймериз среди кандидатов от Демократической партии США пройдут 11 февраля.
В четверг Трамп ретвитнул в Twitter запись одного из корреспондентов пула Белого дома о том, что президент США проведет митинг в городе Манчестер (столице штата) за день до праймериз. "Правда!", - добавил от себя глава государства.
Это будут вторые праймериз демократов – первые пройдут 3 февраля в Айове. Оба голосования считаются важными для кандидатов, поскольку они задают тон всей предвыборной кампании. Республиканская партия, чей президент планируется переизбираться, праймериз не проводит. Однако Трамп активно проводит предвыборные мероприятия, целью которых является в первую очередь расширение электората среди неопределившихся избирателей.
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
Вчера, 19:57
Помпео готов остаться госсекретарем, если Трампа переизберут
030000
Обсудить 0
Дональд ТрампНью-ГэмпширДемократическая партия СШАСШАВ мире
Рекомендуем
Глава правительства Каталонии Ким Торра
Парламенту Каталонии дали 48 часов на лишение главы автономии мандата
Американские военные
Военные из США прибывают в Колумбию для совместных учений
Флаги Палестины
Власти Палестины заявили, что могут отвергнуть "сделку века" США
Вид на Национальную ассамблею Венесуэлы
В ООН не получали официального приглашения от Венесуэлы на выборы
Страны мира. Боливия
Социалисты Боливии утвердили кандидата в президенты
Кадр из фильма Капитан Марвел
Создатели "Капитана Марвел" приступили к работе над сиквелом
Президент США Дональд Трамп
Трамп намерен огласить план по Ближнему Востоку до встречи с Нетаньяху
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Власти Франции устроили ночной допрос Винника, сообщила адвокат
Афины
Власти Греции сообщили о кибератаке на правительственные сайты
Финал конкурса Танковый биатлон 2017
Шойгу пообещал сделать Армейские игры более зрелищными
Нью-Йоркская фондовая биржа
Биржи США торговались разнонаправленно из-за коронавируса в Китае
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 10 октября 2018
Жириновский назвал причину распада СССР
Морское побережье в Испании
В Испании число жертв непогоды увеличилось до 13 человек
Полицейский спасает оленя из бассейна в штате Кентукки
В США полицейский снял на видео спасение оленя из бассейна
Города России. Ярославль
Ярославские студенты из Китая не будут отмечать Новый год
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:52В Германии россиянина осудили за подготовку теракта, пишут СМИ
13:52Россия остается главным союзником Белоруссии, заявил Лукашенко
13:50В Москве средняя температура января превысила норму на десять градусов
13:50Поправки в Конституцию не затронут право россиян обращаться в ЕСПЧ
13:50Лоза рассказал о конверте с "ядом"
13:49Лукашенко рассказал, при каких условиях белорусы его "съедят"
13:47В Воронежской области приняли дополнительные меры из-за коронавируса
13:45В Иерусалиме подожгли мечеть, оставив агрессивные надписи
13:45Эрдоган подарил Меркель инкрустированное зеркало и старинный шлем
13:43Слушание по делу россиянина Винника состоится в Париже 28 января
13:43Посольство в Софии прокомментировало сообщения о деле против россиян
13:42В Астраханской области завели уголовное дело на главу района
13:42На Урале СК проверит данные о нападении стаи собак на ребенка
13:42Ученые выяснили, чем опасна белковая диета
13:34Адвокат Винника рассказал о его самочувствии после перелета во Францию
13:31Экс-глава МВД Абхазии подал заявление для участия в выборах президента
13:31В Кремле высоко оценили работу Грефа
13:30Спецпосланник ООН по Сирии Педерсен посетит Дамаск 29 января
13:30ФСБ показала на видео схроны со взрывчаткой в Крыму
13:30В Кремле оценили выделение Германией 12 миллионов евро блокадникам
Лента новостейМолния