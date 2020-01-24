Трамп проведет митинг в Нью-Гэмпшире за день до праймериз демократов

Это будут вторые праймериз демократов – первые пройдут 3 февраля в Айове. Оба голосования считаются важными для кандидатов, поскольку они задают тон всей предвыборной кампании. Республиканская партия, чей президент планируется переизбираться, праймериз не проводит. Однако Трамп активно проводит предвыборные мероприятия, целью которых является в первую очередь расширение электората среди неопределившихся избирателей.