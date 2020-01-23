В Саратовской области усилили санитарный контроль из-за коронавируса

САРАТОВ, 23 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Санитарно-карантинный контроль усилен в Санитарно-карантинный контроль усилен в Саратовской области в связи с распространением коронавируса Китае , за всеми прибывшими в регион из-за рубежа устанавливается наблюдение на 21 день, сообщила РИА Новости начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории областного управления Роспотребнадзора Галина Архипова.

"Мы на всех направлениях продумали, чтобы нам не пропустить (заболевших в регион)… Обеспечено взаимодействие с другими контрольными службами, чтобы никто не пропустил (заболевших)", - сказала Архипова.

"Мы взаимодействуем с вузами о прибывающих иностранных студентах, взаимодействуем с турагентствами, чтобы они нас информировали (о возвращающихся туристах), взаимодействуем с миграционной службой, чтобы если трудовые (мигранты) приехали на работу устраиваться, они немедленно нас информировали. За всеми (прибывающими) мы устанавливаем 21 день наблюдения", - добавила собеседница агентства.

По ее словам, через областной минздрав врачам рекомендовано спрашивать у пациентов, обратившихся за помощью с температурой, о том, не были ли они в Китае в последние три недели, и в случае утвердительного ответа устанавливать за ними медицинское наблюдение.

Она рассказала, что в аэропорту "Гагарин" усилен санитарно-карантинный контроль, сотрудники имеют дистанционные тепловизоры, чтобы выявлять людей с высокой температурой тела. "У нас в аэропорте международные рейсы пока не осуществляются, тем более из Китая. Но тем не менее, у нас сотрудники санитарно-карантинного поста готовы к встрече пассажиров, если будут такие рейсы... Имеется оборудование, проведены инструктажи с сотрудниками, обеспечено взаимодействие с государственными контрольными службами, схема оповещения отработана, оперативный план есть", - пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что сотрудников Роспотребнадзора нет на автомобильном пункте пропуска "Озинки" на российско-казахстанской границе, но ведомство держит ситуацию на контроле, нацелив пограничников на проявление настороженности. "С пограничным управлением в декабре мы откорректировали оперативный план взаимодействия в случае, если у них возникнут подозрения. С ними (сотрудниками погранслужбы) проводятся семинарские, практические занятия, мы им информацию об имеющихся рисках доводим, чтобы там тоже была готовность и они нас немедленно информировали… И мы тогда будем выезжать и проводить все необходимые мероприятия", - добавила Архипова.