Представители ОБСЕ и Кишинева обсудили урегулирование в Приднестровье

Майр-Хартинг прибыл в Кишинев 21 января. В Тирасполе 23 января спецпредставитель ОБСЕ встретится с приднестровским лидером Вадимом Красносельским и политическим представителем в переговорном процессе Виталием Игнатьевым.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.