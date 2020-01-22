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Представители ОБСЕ и Кишинева обсудили урегулирование в Приднестровье
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РИА Новости

Представители ОБСЕ и Кишинева обсудили урегулирование в Приднестровье

17:26 22.01.2020
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© Depositphotos / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе
© Depositphotos / Leonid Andronov
КИШИНЕВ, 22 янв - РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Томас Майр-Хартинг и вице-премьер Молдавии Александр Фленкя обсудили и скоординировали планы по приднестровскому урегулированию на 2020 год, сообщила пресс-служба правительства республики.
"Заместитель премьер-министра Александр Фленкя встретился сегодня, 22 января, со специальным представителем нынешнего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томасом Майр-Хартингом. Вице-премьер отметил, что этот визит является хорошей возможностью для презентации и взаимной координации планов и приоритетов на 2020 год", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.
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Кишинев в этом году выделил четыре приоритета. По данным пресс-службы, основное внимание будет уделяться правам человека - речь идет о свободном передвижении в зоне безопасности, праве учеников из непризнанной Приднестровской Молдавской республики учиться в школах с преподаванием на основе латинской графики, а также о доступе молдавских журналистов в Приднестровье. Второе направление касается экономического сотрудничества, то есть гармонизации таможенных и налоговых тарифов, принятия мер по поддержке торговли и продвижению экспорта между сторонами, расширения госуслуг для жителей приднестровского региона.
Кроме того, власти Молдавии планируют расширять совместный с Украиной контроль границы на приднестровском сегменте. Также запланирована реализация ряда инфраструктурных проектов, в частности, восстановление дороги Кишинев-Одесса и ремонт моста Гура Быкулуй - Бычок.
Майр-Хартинг прибыл в Кишинев 21 января. В Тирасполе 23 января спецпредставитель ОБСЕ встретится с приднестровским лидером Вадимом Красносельским и политическим представителем в переговорном процессе Виталием Игнатьевым.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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