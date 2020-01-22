Пресс-конференция Геннадия Онищенко о распространении нового вируса

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23 января в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет пресс-конференция первого заместителя председателя Комитета ГД по образованию и науке Геннадия ОНИЩЕНКО на тему: "Новый коронавирус: правда и вымысел".