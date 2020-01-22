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Пресс-конференция Геннадия Онищенко о распространении нового вируса
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РИА Новости

Пресс-конференция Геннадия Онищенко о распространении нового вируса

10:35 22.01.2020 (обновлено: 10:38 22.01.2020)
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23 января в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет пресс-конференция первого заместителя председателя Комитета ГД по образованию и науке Геннадия ОНИЩЕНКО на тему: "Новый коронавирус: правда и вымысел".
Как появился вирус? В чем его опасность? Чем он отличается от существующих, уже привычных для человека? Как можно им заразиться и как предотвратить заражение? Когда возможно появление вакцины против него? Существует ли опасность пандемии?

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Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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