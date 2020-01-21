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В структуре нового правительства сократилось число министерств
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РИА Новости

В структуре нового правительства сократилось число министерств

21:04 21.01.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийЗал заседаний правительства РФ в Доме правительства в Москве
Зал заседаний правительства РФ в Доме правительства в Москве
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В структуре нового правительства будет на одно министерство меньше: вместо 22 станет 21, следует из указа президента РФ Владимира Путина, размещенного на сайте Кремля.
В документе отмечается, что функции министерства по делам Северного Кавказа передадут Минэкономразвития.
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В прежнем кабмине всего было 22 министерства. Экономический блок представляли министерство промышленности и торговли (Минпромторг России), министерство сельского хозяйства (Минсельхоз России), министерство финансов (Минфин России), министерство экономического развития (Минэкономразвития России), министерство энергетики (Минэнерго России), министерство транспорта (Минтранс России), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстрой России), министерство природных ресурсов и экологии (Минприроды России).
В силовой и внешнеполитический блок входили министерство внутренних дел (МВД России), министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России), министерство обороны (Минобороны России), министерство юстиции (Минюст России), министерство иностранных дел (МИД России).
Социальный блок составляли министерство здравоохранения (Минздрав России), министерство культуры (Минкультуры России), министерство науки и высшего образования (Минобрнауки России), министерство просвещения (Минпросвещения России), министерство труда и социальной защиты (Минтруд России), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь России), министерство спорта (Минспорт России).
Также в состав правительства входили министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России) и министерство по делам Северного Кавказа (Минкавказ России).
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