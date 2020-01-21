Суд по делу экс-президента Киргизии Атамбаева отложили до 23 января

БИШКЕК, 21 янв - РИА Новости. Суд по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, одним из обвиняемых по которому проходит экс-президент Киргизии Суд по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, одним из обвиняемых по которому проходит экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев , отложен до 23 января, сообщил РИА Новости во вторник адвокат бывшего главы государства Замир Жоошев.

"Следующее судебное заседание назначено на 23 января", - заявил Жоошев.

Как ранее сообщалось, в ходе процесса во вторник защита ходатайствовала о привлечении дополнительных свидетелей по делу, среди которых - глава Чечни Рамзан Кадыров и депутат Госдумы РФ Адам Делимханов . Судья отказал в удовлетворении этого ходатайства.

"Судья разрешил вызвать в суд только бывшего омбудсмена Турсунбека Акуна и двух следователей", - заявил Жоошев. Ожидается, что они дадут свои показания на ближайших заседаниях.

Рассмотрение по существу уголовного дела о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, одним из обвиняемых по которому проходит Атамбаев, началось в суде в середине ноября. Процесс проходит в закрытом режиме. Ранее суд неоднократно откладывался из-за плохого самочувствия самого Атамбаева и других подсудимых. В конце прошлого года процесс, вопреки требованиям защиты, решили перенести из Первомайского районного суда столицы в здание Госкомитета Нацбезопасности.

В 2006 году Батукаев был приговорен к 16 годам и 8 месяцам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в одной из колоний в пригороде Бишкека. Во время бунта были убиты депутат Тынычбек Акматбаев, начальник главного управления исполнения наказания Икматулла Полотов и два сотрудника парламента. В 2013 году Батукаев был освобожден из тюрьмы по заключению врачебной комиссии, диагностировавшей у него рак крови последней стадии. Через несколько часов он получил новый паспорт и вылетел в Чечню. По версии следствия, к его освобождению могли быть причастны высокопоставленные чиновники, в том числе экс-президент Атамбаев. Им инкриминируется "организация коррупции в интересах организованной преступной группы".

Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра, хотя сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.