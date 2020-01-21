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2020-01-21T16:05+0300
https://ria.ru/20200121/1563678408.html
RT запустил в Instagram проект #СтраницыПобеды
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РИА Новости

RT запустил в Instagram проект #СтраницыПобеды

16:05 21.01.2020
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© РИА Новости / М. Гринберг / Перейти в фотобанкВеликая Отечественная война 1941-1945 годов
Великая Отечественная война 1941-1945 годов
© РИА Новости / М. Гринберг
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. RT совместно с РАНХиГС запустил проект #СтраницыПобеды, посвященный 75-летнему юбилею окончания Великой Отечественной войны.
В рамках проекта молодые художники из РАНХиГС создают "Бесконечное письмо" в сториз Instagram. Для этого используются фрагменты фронтовой переписки и работы дизайнеров.
"Наш проект скорее не про "подвиг народа" или "страну-победителя", а про судьбу человека. Общее можно по-настоящему прочувствовать только через частное. Через личные истории. А нет ничего более личного, чем письма", ― рассказал автор идеи, заместитель главного редактора RT Кирилл Карнович-Валуа.
Проект #ПисьмаПобеды рассказывает о повседневной жизни советских граждан на фронте и в тылу. Большинство писем, которые использовались для создания проекта, были переданы Татьяной Василевской, выпустившей четыре тома переписки времен Великой Отечественной войны.
"Обращенные к любимым, детям, матерям, прошедшие цензуру и при этом лишенные ложной высокопарности, эти лаконичные строчки создают такой величественный образ солдата, людей. На мой взгляд, никакие научные трактаты не способны в той же мере ответить на вопрос, почему же мы победили в этой самой страшной в истории человечества войне", - считает Василевская.
В работе над визуальной частью проекта участвовали также уже состоявшиеся мастера графики – Михаил Соркин и Петр Банков. Музыкальную тему, сопровождающую строки "Бесконечного письма", написал композитор Максим Макарычев.
Иллюстрации к проекту сделаны в совершенно разных техниках и стилях. Художников в их работе вдохновляло не только содержание писем и скрывающиеся за ним судьбы, но и истории семей, связанные с войной.
"Я как будто проживала историю моей бабушки, оставшейся в двухлетнем возрасте без отца и не помнившей его. Будучи ребёнком, она писала письма своему отцу в никуда", ― рассказала участница проекта Мария Афончикова.
"При мыслях о войне всегда одолевает буря эмоций. Большая часть из них окрашена ужасом и скорбью, другая частичка — это вера и любовь. Частичка, но такой невероятной силы, что помогла в свое время справиться со злом. Вот и сейчас при работе над иллюстрациями мой разум разрывало от осознания потерь, а сердце переполняла любовь, с которой писались эти письма родным и близким", ― сказала участница Ксения Постерняк.
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Телеканал RTДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Россия
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