RT запустил в Instagram проект #СтраницыПобеды

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. RT совместно с РАНХиГС запустил проект #СтраницыПобеды, посвященный 75-летнему юбилею окончания Великой Отечественной войны.

В рамках проекта молодые художники из РАНХиГС создают "Бесконечное письмо" в сториз Instagram. Для этого используются фрагменты фронтовой переписки и работы дизайнеров.

"Наш проект скорее не про "подвиг народа" или "страну-победителя", а про судьбу человека. Общее можно по-настоящему прочувствовать только через частное. Через личные истории. А нет ничего более личного, чем письма", ― рассказал автор идеи, заместитель главного редактора RT Кирилл Карнович-Валуа.

Проект #ПисьмаПобеды рассказывает о повседневной жизни советских граждан на фронте и в тылу. Большинство писем, которые использовались для создания проекта, были переданы Татьяной Василевской, выпустившей четыре тома переписки времен Великой Отечественной войны.

"Обращенные к любимым, детям, матерям, прошедшие цензуру и при этом лишенные ложной высокопарности, эти лаконичные строчки создают такой величественный образ солдата, людей. На мой взгляд, никакие научные трактаты не способны в той же мере ответить на вопрос, почему же мы победили в этой самой страшной в истории человечества войне", - считает Василевская.

В работе над визуальной частью проекта участвовали также уже состоявшиеся мастера графики – Михаил Соркин и Петр Банков. Музыкальную тему, сопровождающую строки "Бесконечного письма", написал композитор Максим Макарычев.

Иллюстрации к проекту сделаны в совершенно разных техниках и стилях. Художников в их работе вдохновляло не только содержание писем и скрывающиеся за ним судьбы, но и истории семей, связанные с войной.

"Я как будто проживала историю моей бабушки, оставшейся в двухлетнем возрасте без отца и не помнившей его. Будучи ребёнком, она писала письма своему отцу в никуда", ― рассказала участница проекта Мария Афончикова.